Vincenzo Italiano'nun Avrupa başarısı!

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano, Avrupa kupalarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının UEFA'nın üç büyük turnuvasındaki rakamları gözlerden kaçmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 12:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano'nun Avrupa başarısı!
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Beşiktaş'la 2 yıllık sözleme imzalayan İtalyan teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Avrupa kupalarındaki performansı gözlerden kaçmıyor.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Fiorentina ve Bologna'nın başında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde önemli istatistikler elde etti. 

2022- 2023 ve 2023-2024 sezonunda Konferans Ligi'nde Fiorentina ile finale yükselen İtaliano, Bologna ile de 2024- 2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, 2025-2026 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Deneyimli hoca, Fiorentina'nın başındayken Konferans Ligi'nde 32 maçta 18 galibiyet, 6 yenilgi ve 8 beraberlik elde etti. Bologna ile Avrupa Ligi'nde 14 maça çıkan İtaliano, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Başarılı antrenör, Bologna ile ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta boy gösterdi.

26 GALİBİYET ALDI

Vincenzo İtaliano, Fiorentina ve Bologna'nın başında Avrupa kupalarında çıktığı 54 maçta 26 galibiyet aldı. 48 yaşındaki teknik direktör ayrıca 15 beraberlik, 13 de yenilgi yaşadı ve toplamda 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
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