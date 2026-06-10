Galatasaray, Juventus ile pazarlıkta!

Galatasaray, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki merkez orta sahası için masada. İlk temaslar kuruldu. 50 milyon Euro'luk bonservis talebi aşağı çekilmeye çalışılıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 10:44
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray, Juventus ile pazarlıkta!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Hücum konusunda orta sahaya Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u düşünen ve bu konuda ciddi girişimleri olan Galatasaray'da yönetim merkez orta saha için de iki isme odaklandı. Öncelik tabii ki Juventus'tan Khephren Thuram...

Kulübüyle 2029'a kadar mukavelesi bulunan Fransız oyuncu için Juventus ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

İtalyan ekibi 50 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep etti. Yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

ÖN YOKLAMA YAPILDI

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden ve üst üste beşinci şampiyonluğu gözüne kestiren Galatasaray'da Thuram'ın olmaması durumunda diğer aday ise Madrid'den Camavinga...

Sarı kırmızılılar, İspanyol deviyle 2029'a kadar mukavelesi olan Fransız oyuncu için şartlarını araştırıyor. Camavinga için de Real Madrid'in beklentisi 50 milyon Euro civarında...

Sarı kırmızılılar, Thuram'ın durumuna göre hareket edecek.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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