Galatasaray, Juventus ile pazarlıkta!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum konusunda orta sahaya Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u düşünen ve bu konuda ciddi girişimleri olan Galatasaray'da yönetim merkez orta saha için de iki isme odaklandı. Öncelik tabii ki Juventus'tan Khephren Thuram...
Kulübüyle 2029'a kadar mukavelesi bulunan Fransız oyuncu için Juventus ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi.
İtalyan ekibi 50 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep etti. Yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
ÖN YOKLAMA YAPILDI
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden ve üst üste beşinci şampiyonluğu gözüne kestiren Galatasaray'da Thuram'ın olmaması durumunda diğer aday ise Madrid'den Camavinga...
Sarı kırmızılılar, İspanyol deviyle 2029'a kadar mukavelesi olan Fransız oyuncu için şartlarını araştırıyor. Camavinga için de Real Madrid'in beklentisi 50 milyon Euro civarında...
Sarı kırmızılılar, Thuram'ın durumuna göre hareket edecek.
Hücum konusunda orta sahaya Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u düşünen ve bu konuda ciddi girişimleri olan Galatasaray'da yönetim merkez orta saha için de iki isme odaklandı. Öncelik tabii ki Juventus'tan Khephren Thuram...
Kulübüyle 2029'a kadar mukavelesi bulunan Fransız oyuncu için Juventus ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi.
İtalyan ekibi 50 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep etti. Yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
ÖN YOKLAMA YAPILDI
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden ve üst üste beşinci şampiyonluğu gözüne kestiren Galatasaray'da Thuram'ın olmaması durumunda diğer aday ise Madrid'den Camavinga...
Sarı kırmızılılar, İspanyol deviyle 2029'a kadar mukavelesi olan Fransız oyuncu için şartlarını araştırıyor. Camavinga için de Real Madrid'in beklentisi 50 milyon Euro civarında...
Sarı kırmızılılar, Thuram'ın durumuna göre hareket edecek.