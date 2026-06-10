Galatasaray için yeniden Batrakov sesleri!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lokomotiv Moskova'nın Rus 10 numara Aleksey Batrakov için Fransız devi PSG devreye girmişti.
Ancak gelen bilgilere Rus temsilcisinin PSG ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
Bu gelişme üzerine yönetimin 10+4 kuralına da uyan 20 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girdiği de gelen bilgiler arasında.
Ancak gelen bilgilere Rus temsilcisinin PSG ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
Bu gelişme üzerine yönetimin 10+4 kuralına da uyan 20 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girdiği de gelen bilgiler arasında.