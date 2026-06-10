Fenerbahçe için Shomurodov iddiası

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, üçüncü forvet alternatifi olarak Eldor Shomurodov'u düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 10:36
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe için Shomurodov iddiası
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir'in Özbek santrforu Eldor Shomurodov'u 'üçüncü forvet' alternatifi olarak listesine eklediği iddia edildi.

Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hücum hattını zenginleştirmek adına RAMS Başakşehir'in Özbek golcüsu Eldor Shomurodov'u listeye aldığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre Aziz Yıldırım ve kurmayları, Shomurodov'u "üçüncü forvet" alternatifi olarak gündemine getirdi.

Shomurodov'un hem santrfor hem de ihtiyaç halinde kanatlarda görev alabilme yeteneğini takım planlaması açısından değerli bulduğu belirtiliyor.

Yıldız isimlerden oluşacak ana omurganın arkasında, kulübeyi zenginleştirecek maliyeti uygun ve profesyonel bir isim arayan Yıldırım ekibi, Başakşehir ile oyuncu için şartları masaya yatırmayı planlıyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Shomurodov bu sezon Başakşehir formasıyla 41'i direkt ilk 11 olmak üzere toplam 44 maça çıktı.

Shomurodov takımına 44 maçta 23 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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