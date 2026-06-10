Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün mazbatasını alıp transfer çalışmalarına başlayacak.
Yıldırım'ın seçim öncesi transfer listesine yazdığı Manchester City'nin stoperi Nathan Ake, ilk hedef... Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için bugün harekete geçiyor.
FENERBAHÇE OLUMLU DÖNÜŞ ALDI
Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş aldı.
Yönetim, İngiltere'ye uçup Manchester Cityli idarecilerle bonservis konusu için masaya oturacak.
'NE GEREKİYORSA YAPIN' TALİMATI
Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Ancak City'nin 31 yaşındaki savunmacısını daha yüksek bir bedelle elden çıkaracağı öğrenildi.
Başkan Aziz Yıldırım, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ake için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği talimatını kurmaylarına iletti. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 32 maça çıkan Ake, fizik ve kondisyon açısından da hazır durumda.
Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Nathan Ake
Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir stoper almak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Nathan Ake'ye kancayı taktı.
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün mazbatasını alıp transfer çalışmalarına başlayacak.
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