Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Nathan Ake

Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir stoper almak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Nathan Ake'ye kancayı taktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 10:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Nathan Ake
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün mazbatasını alıp transfer çalışmalarına başlayacak.

Yıldırım'ın seçim öncesi transfer listesine yazdığı Manchester City'nin stoperi Nathan Ake, ilk hedef... Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için bugün harekete geçiyor.

FENERBAHÇE OLUMLU DÖNÜŞ ALDI

Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş aldı.

Yönetim, İngiltere'ye uçup Manchester Cityli idarecilerle bonservis konusu için masaya oturacak. 

'NE GEREKİYORSA YAPIN' TALİMATI 

Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Ancak City'nin 31 yaşındaki savunmacısını daha yüksek bir bedelle elden çıkaracağı öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ake için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği talimatını kurmaylarına iletti. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 32 maça çıkan Ake, fizik ve kondisyon açısından da hazır durumda. 

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