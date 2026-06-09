Mauro Icardi için transfer açıklaması

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, sarı - kırmızılılarla yeni sezon için görüşmelerine devam ederken Arjantin'den bir haber geldi.
Yaşadığı ağır sakatlıktan sonra eski formuna kavuşmakta zorlanan Arjantinli golcüyle ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate de talip olmuştu.
"KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"
Arjantin'in yüksek tirajlı gazetelerinden Ole, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo'nun Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili gelen soruya, "Üzerinde konuştuğumuz bir isim değil" dediğini yazdı. Teknik Direktör Eduardo Coudet'nin de transfere onay vermediği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 47 kez giyen Mauro Icardi, 16 gol atarken üç kez de asist yaptı.
Yaşadığı ağır sakatlıktan sonra eski formuna kavuşmakta zorlanan Arjantinli golcüyle ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate de talip olmuştu.
"KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"
Arjantin'in yüksek tirajlı gazetelerinden Ole, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo'nun Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili gelen soruya, "Üzerinde konuştuğumuz bir isim değil" dediğini yazdı. Teknik Direktör Eduardo Coudet'nin de transfere onay vermediği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 47 kez giyen Mauro Icardi, 16 gol atarken üç kez de asist yaptı.