Galatasaray'da Pozzecco ile yola devam

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Gianmarco Pozzecco, yeni sezonda da takımın başında olacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Pozzecco ile yola devam
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yola devam ediliyor. Gelecek sezon da sarı-kırmızılı ekibin başında görev yapacağını duyuran İtalyan çalıştırıcı, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla taraftarlara destek çağrısında bulundu.



"YENİ TAKIMI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarlara seslenen Pozzecco, İstanbul'a adım attığı ilk günden beri gördüğü destekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpteki görevini sürdürecek olmanın kendisini gururlandırdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı çalıştırarak geçirdiğim her gün benim için büyük bir onurdu ve gelecek sezon da bu görevi sürdürecek olmak beni daha da gururlandırıyor. Gelecek sezonun takımını ve teknik ekibini oluşturmak için çalışmaya hız kesmeden devam ettik. Bu yüzden büyük Galatasaray taraftarından tek bir ricam olacak. Bize güvenin, bu takımı desteklemeye ve sevmeye devam edin."

TARAFTARA SALONU DOLDURMA ÇAĞRISI

Gelecek sezon Galatasaray ile büyük mutluluklar yaşayacaklarına inandığını vurgulayan Pozzecco, sarı-kırmızılı camianın karakterine de dikkat çekti. Takımın ruhunda hırs, tutku ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etme arzusu bulunduğunu aktaran İtalyan başantrenör, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Salonumuzu, büyük Galatasaray taraftarının enerjisiyle her zamankinden daha dolu görmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere. Haydi Cimbom." diyerek sözlerini noktaladı.

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