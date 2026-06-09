ABD'de sıcaklıklar Bizim Çocukları zorluyor
ABD'nin Arizona eyaletinde kamp yapan A Milli Futbol Takımı, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Öğle saatlerinde hayatın durma noktasına geldiği bölgede Milliler, hazırlıklarını serinliğin nispeten hissedildiği akşam saatlerinde sürdürüyor.
SICAKLIK UYARISI YAPILDI
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı.
FESTİVALLER İPTAL EDİLEBİLİR
Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken, gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca, organizasyon yapıldı.
KAVURUCU SICAKLIKLAR SEBEBİYLE
A Milli Futbol Takımı, sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.
|S
|Takımlar
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|Av.
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|1
|Avustralya
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|0
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|2
|Paraguay
|0
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|0
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|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|2
|Meksika
|0
|0
|0
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|3
|Güney Afrika
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|0
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|4
|Güney Kore
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|0
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
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|0
|0
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|0
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|2
|Kanada
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|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0