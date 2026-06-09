Karşıyaka'da başkanlık düğümü çözülmedi

Kamu alacaklarının yapılandırması bozulan, faizleri ve FIBA'da davaları süren dosyalar hariç 647 milyon TL'lik borç yükü bulunan Karşıyaka Spor Kulübü, transfer yasaklısı basketbol ve futbol takımlarıyla sponsoru olmadan mücadele etmeye devam ediyor. İzmir temsilcisinde olağanüstü seçimli genel kurula 2 gün kala başkan adaylığı düğümü ise çözülemedi. Son 2 yıldır ana sponsoru olmayan, yeni sezon öncesi FIBA'da kesinleşmiş 86 milyon TL borcunu taksitlendirip ödemezse transfer yapamayacak basketbol takımının sponsorluk görüşmelerinden sonuç alamayan yeşil-kırmızılılar kritik saatlere girdi. Daha önce 7 Nisan'da yapılan kongrede aday bulamayan Kaf-Kaf, bir kez daha aday çıkmazsa kayyuma kalacak.



Daha önce adaylık için ismi geçen eski başkan İlker Ergüllü, Emrah Akman ve Bahattin Gümrükçü gibi isimlerin hazırlık yapmadığı Karşıyaka'da, 6222 Sayılı Kanun kapsamında aldığı cezası kalkan başkan Aygün Cicibaş, aday olmayacağını açıklamasına rağmen son ana kadar bekleyecek. Bir yandan sponsorluk temaslarını da sürdüren Cicibaş'ın, aday çıkmazsa yönetimin kayyuma kalmaması için geçen yıl olduğu gibi son anda aday olabileceği öğrenildi. Cicibaş aday olmazsa, yönetimden Tolga Üner'in aday olabileceği de iddia ediliyor. Kulübün kayyuma kalmaması için Cem Zeren'in adı da geçici yönetimle potansiyel başkan adayları arasında geçiyor.



