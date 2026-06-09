ABD'den Dünya Kupası için İran'a özel yasak

İran, Dünya Kupası'na kısa bir zaman kala bilet satışının iptal edildiğini duyurdu.



Turnuva öncesi İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dünya Kupası'na sayılı günler kala bilet satışlarının iptal edildiği ve bu durumun erken rezervasyon yapan taraftarlar için haksızlık olduğu belirtildi.



İran Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Resmi olarak açıklanan sürece güvenen birçok İranlı futbol taraftarının maçlara katılmak için gerekli planları yapmış olmasına rağmen durum böyle" denildi.



İRAN'DAN FIFA'YA ÇAĞRI



Ayrıca İran Futbol Federasyonu, FIFA'yı tarafsızlık ve adalete davet ettiğini açıkladı.



İran Futbol Federasyonu sene başında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bu süreci gölgelememesi gerektiğini, rezervasyonlarını önceden yapan taraftarların mağduriyet yaşadığını belirtti.



KAMP YERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ



Ayrıca İran Futbol Federasyonu yaşanan bu süreçten dolayı kampın Arizona'dan alınarak Meksika'ya taşınmasını talep etti.



