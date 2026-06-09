Real Madrid'den Calafiori için ilk adım

Real Madrid, Ibrahima Konate'nin ardından kadrosuna bir savunma oyuncusu daha yapmak istiyor.



İspanyol devi, sol bek ve stoperde forma giyebilen bir oyuncu arıyor.



REAL HAREKETE GEÇTİ



Real Madrid, bu doğrultuda Arsenal'den Ricardo Calafiori için harekete geçti.



Di Marzio'nun haberine göre, Real Madrid, İtalyan savunma oyuncusunun durumu ile ilgili Arsenal'den bilgi istedi.



Arsenal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 24 yaşındaki Calafiori, savunma performansının yanı sıra, 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.



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Öte yandan Real Madrid'in savunma transferi hedefi doğrultusunda Manchester City'den Josko Gvardiol ile de ilgilendiği ancak Hırvat savunma oyuncusunun transferinin Calafiori'ye göre daha zor bir opsiyon olduğu kaydedildi.



