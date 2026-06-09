Real Madrid'den Calafiori için ilk adım

Real Madrid, Arsenal'den İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'nin transferi için ilk adımı attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Calafiori için ilk adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Real Madrid, Ibrahima Konate'nin ardından kadrosuna bir savunma oyuncusu daha yapmak istiyor.

İspanyol devi, sol bek ve stoperde forma giyebilen bir oyuncu arıyor.

REAL HAREKETE GEÇTİ

Real Madrid, bu doğrultuda Arsenal'den Ricardo Calafiori için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, Real Madrid, İtalyan savunma oyuncusunun durumu ile ilgili Arsenal'den bilgi istedi.

Arsenal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 24 yaşındaki Calafiori, savunma performansının yanı sıra, 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM

Öte yandan Real Madrid'in savunma transferi hedefi doğrultusunda Manchester City'den Josko Gvardiol ile de ilgilendiği ancak Hırvat savunma oyuncusunun transferinin Calafiori'ye göre daha zor bir opsiyon olduğu kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.