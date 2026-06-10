Mourinho, Aziz Yıldırım'ı aradı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 12:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho, Aziz Yıldırım'ı aradı!
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Fenerbahçe gündemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Portekizli teknik adamın görüşmede Yıldırım'a, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" ifadelerini kullandığı ve başarı dileklerini ilettikten sonra telefonu kapattığı belirtildi.

Aziz Yıldırım, 2024 yılında Ali Koç ile girdiği başkanlık seçim yarışında Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde Portekizli teknik adamı takımın başına getireceğini açıklamıştı. Ancak seçimleri kaybetmesinin ardından bu proje hayata geçirilemedi. Seçim sonrasında ise Mourinho, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirildi ve sarı-lacivertli kulüpte görev yapmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE TOPLAM 62 MAÇ

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde 62 resmi maça çıktı.

Söz konusu müsabakalarda 37 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

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