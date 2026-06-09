Haber Tarihi: 09 Haziran 2026 10:37 - Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 10:37

Finale girmeyen büte girebilir mi? Final sınavına girmeden büte girilir mi?

Finale girmeyen büte girebilir mi sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulardan birisi de finale girmeden büte girilebilir mi konusu, final sınavlarının akabinde merak konusu oluyor. Birçok üniversitede final sınavları yapıldı ya da yapılıyor. Belirli sebeplerle finale giremeyenler ya da final için kendisini yeterli hissetmeyenler büt tarihlerini bekliyor. Peki, Finale girmeyenler büte girebilir mi? Finale girmek zorunlu mu?

Finale girmeyen büte girebilir mi? Final sınavına girmeden büte girilir mi?
Abone Ol
Üniversitelerde final ve büt dönemi devam ederken, finallere girmeyen büte girebilir mi sorusuna cevap aranıyor. Lisans ya da yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler derslerle ilgili bazı konularda araştırmalar yapıyor. Final sınavına giremeyen öğrenciler "Finale girmedim büte girebilir miyim?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte final sınavlarıyla ilgili detaylar…
 
FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?
Üniversitelerde sınav sistemi her birisinde farklı şekilde işliyor. Her üniversitenin kendi politikası ve kuralları doğrulusunda kararlar alınıyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.
Bazı üniversitelerde ise durum farklı. Üniversiteler, final sınavına girmeyen öğrencilerin bütlere de girmemesi konusunda kararlar alabiliyor. Bu bağlamda üniversitedeki yetkili kişilerle görüşülüp danışılması gerekiyor.

Diğer Haberler

Aziz Yıldırım'dan 49 milyon euro'luk hamle! Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan 49 milyon euro'luk hamle!
Nathaniel Brown'a dev kulüpler talip Bundesliga Nathaniel Brown'a dev kulüpler talip
Fenerbahçe'de forma satış rekoru! Fenerbahçe Fenerbahçe'de forma satış rekoru!
Victor Osimhen: 'Rakipleri ezip geçtik!' Galatasaray Victor Osimhen: "Rakipleri ezip geçtik!"
Galatasaray'dan 10+4 baskısı Galatasaray Galatasaray'dan 10+4 baskısı
Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay açıkladı Gündem Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay açıkladı
Galatasaray, yine Fofana'ya bakıyor! Galatasaray Galatasaray, yine Fofana'ya bakıyor!
Arsenal Kenan Yıldız'a talip Premier Lig Arsenal Kenan Yıldız'a talip
Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: 'Kapı her zaman açık' Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: "Kapı her zaman açık"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Aykut Kocaman, orta sahaya transfer istemiyor!
2
Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!
3
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!
4
Manchester City'den Elliot Anderson için 92.5 milyon euro'luk hazırlık!
5
Michael Olise için Real Madrid yanıtı!
6
Fenerbahçe için Salah gelişmesi!
7
Galatasaray'da Gedson gerçekleri

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.