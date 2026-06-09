Haber Tarihi: 09 Haziran 2026 10:37 -
Güncelleme Tarihi:
09 Haziran 2026 10:37
Finale girmeyen büte girebilir mi? Final sınavına girmeden büte girilir mi?
Finale girmeyen büte girebilir mi sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulardan birisi de finale girmeden büte girilebilir mi konusu, final sınavlarının akabinde merak konusu oluyor. Birçok üniversitede final sınavları yapıldı ya da yapılıyor. Belirli sebeplerle finale giremeyenler ya da final için kendisini yeterli hissetmeyenler büt tarihlerini bekliyor. Peki, Finale girmeyenler büte girebilir mi? Finale girmek zorunlu mu?
Üniversitelerde final ve büt dönemi devam ederken, finallere girmeyen büte girebilir mi sorusuna cevap aranıyor. Lisans ya da yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler derslerle ilgili bazı konularda araştırmalar yapıyor. Final sınavına giremeyen öğrenciler "Finale girmedim büte girebilir miyim?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte final sınavlarıyla ilgili detaylar… FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?Üniversitelerde sınav sistemi her birisinde farklı şekilde işliyor. Her üniversitenin kendi politikası ve kuralları doğrulusunda kararlar alınıyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.
Bazı üniversitelerde ise durum farklı. Üniversiteler, final sınavına girmeyen öğrencilerin bütlere de girmemesi konusunda kararlar alabiliyor. Bu bağlamda üniversitedeki yetkili kişilerle görüşülüp danışılması gerekiyor.
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