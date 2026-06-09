Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!

Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, Al Hilal'den gelen önemli bir teklifi geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!
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Milan'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Rafael Leao, Al Hilal'i geri çevirdi.

İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Rafael Leao'ya önemli bir teklifte bulundu.

LEAO'DAN RET!

Milan'dan ayrılmak istemesine rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki Leao ise bu teklifi geri çevirdi.

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

RAPHINYA'YA DA TEKLİF

Öte yandan Schira'nın haberinde, Al Hilal'in, Rafael Leao ile birlikte Barcelona'dan Raphinha'ya da benzer nitelikte yüksek bir teklif sunduğu belirtildi. Brezilya futbolcu da Al Hilal'in teklifini geri çevirdi.

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