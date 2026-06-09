Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!

Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 14:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul ekibi, takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'un takımı ligde tutması sonrası Atila Gerin ile yollarını ayırması özellikle sosyal medyada, "Sürpriz" olarak değerlendirildi.

Eyüpspor'dan yapılan veda açıklaması şu şekilde:

"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."



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