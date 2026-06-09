Aziz Yıldırım, Fransız yıldız Guendouzi için kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Matteo Guendouzi'yi takımda tutma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, sergilediği başarılı performans ve istatistikleriyle öne çıkan 27 yaşındaki Fransız orta saha ile yola devam etmeyi planlıyor.
YÖNETİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR
Guendouzi'nin sahada gösterdiği performans, Fenerbahçe yönetiminin takdirini topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.
Orta alanda N'Golo Kante ile yakaladığı başarılı uyumla da dikkat çeken Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta takımına istikrarlı bir katkı sağladı.
İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATTI
Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ağlarına gönderen Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor'a karşı kaydetti. Toplamda 2 gol ve 1 asistle oynayan orta saha oyuncusu, asıl etkiyi ise oyun içi verilerinde gösterdi.
Lig maçlarında yüzde 91 pas isabet oranı yakalayan başarılı futbolcu; maç başına 6 top kazanma ve yüzde 80 başarılı müdahale oranıyla oynayarak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.
YÖNETİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR
Guendouzi'nin sahada gösterdiği performans, Fenerbahçe yönetiminin takdirini topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.
Orta alanda N'Golo Kante ile yakaladığı başarılı uyumla da dikkat çeken Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta takımına istikrarlı bir katkı sağladı.
İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATTI
Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ağlarına gönderen Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor'a karşı kaydetti. Toplamda 2 gol ve 1 asistle oynayan orta saha oyuncusu, asıl etkiyi ise oyun içi verilerinde gösterdi.
Lig maçlarında yüzde 91 pas isabet oranı yakalayan başarılı futbolcu; maç başına 6 top kazanma ve yüzde 80 başarılı müdahale oranıyla oynayarak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.