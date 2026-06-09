Aziz Yıldırım, Fransız yıldız Guendouzi için kararını verdi

Fenerbahçe'de devre arası transfer edilen Matteo Guendouzi için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimden devam kararı çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım, Fransız yıldız Guendouzi için kararını verdi
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Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Matteo Guendouzi'yi takımda tutma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, sergilediği başarılı performans ve istatistikleriyle öne çıkan 27 yaşındaki Fransız orta saha ile yola devam etmeyi planlıyor.



YÖNETİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Guendouzi'nin sahada gösterdiği performans, Fenerbahçe yönetiminin takdirini topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

Orta alanda N'Golo Kante ile yakaladığı başarılı uyumla da dikkat çeken Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta takımına istikrarlı bir katkı sağladı.



İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATTI

Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ağlarına gönderen Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor'a karşı kaydetti. Toplamda 2 gol ve 1 asistle oynayan orta saha oyuncusu, asıl etkiyi ise oyun içi verilerinde gösterdi.

Lig maçlarında yüzde 91 pas isabet oranı yakalayan başarılı futbolcu; maç başına 6 top kazanma ve yüzde 80 başarılı müdahale oranıyla oynayarak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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