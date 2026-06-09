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Turnuvaya SADECE KALDI!

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'da konuştu!

Somalili hakem Omar Artan, vize problemi nedeniyle ABD'ye alınmamasın ardından ilk kez konuştu

calendar 09 Haziran 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'da konuştu!
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Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuvanın hakem kadrosundan çıkarıldı ve İstanbul'a geldi.

Somalili Hakem Omar Artan, Somali tarihinin Dünya Kupası'nda yer alan ilk hakemi olmanın sevincini yaşarken son anda bu sevinç yerini hayal kırıklığına bıraktı.

"BELGELERİM VE EVRAKLARIM VARDI"

"Doğru belgelerim ve gerekli tüm evraklarım vardı," diyen Omar Abdulkadir Artan, vizesinin reddedilmesinden sonra ilk kez konuştu.

Somalili hakem, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemesinin, profesyonel hayatındaki en büyük hayalini yıktığını söyledi.

ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından ilk kez konuşan Artan, The New York Times'a verdiği demeçte, Dünya Kupası'nda maç yönetmenin, ülkelerinin yaşadığı zorluklara rağmen Somalililer için nelerin başarılabileceğinin bir sembolü olacağını söyledi.

İSTANBUL'DAN TELEFONA KONUŞTU

"Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım" diyen Artan, girişinin reddedilmesinin ardından gönderildiği İstanbul'dan telefonla konuştu ve şunları dedi;

"Ben sadece hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim. Dünya Kupası'na gitmek hayatımdaki en büyük hayaldi!"

GECE BOYUNCA SORGULAMA

Artan, turnuvanın ilk maçından beş gün önce, cumartesi günü Miami Uluslararası Havalimanı'na uçtuğunu ancak sınır görevlileri tarafından ülkeye alınmadığını söyledi. Gece boyunca küçük bir odada tutulduğunu ve sorgulandığını belirtti.

"GEÇERLİ VİZEM DE VARDI"

"Doğru belgelerim vardı, her şeyim tamdı. Geçerli vizem de vardı" diyen Artan, ayrıca FIFA'dan aldığı resmi belgeleri ve on yılı aşkın profesyonel hakemlik kariyerini gösteren fotoğrafları da sunduğunu ifade etti. Sınır görevlilerinin, kariyerine ilişkin bilgileri de incelediğini söyledi. Ancak süreç sonunda Somalili hakem İstanbul'a gönderildi.

Artan, Afrika futbolunun yönetim organı olan Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 yılında "Yılın Hakemi" seçilmişti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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