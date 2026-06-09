Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşmaya vardı iddiası

Fenerbahçe'nin, Senegal futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden 18 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşmaya vardı iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Uzun süren sakatlığını atlatan genç oyuncunun, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin, Senegalli genç yetenek Amara Diouf'u kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.



2030 YILINA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Afrika basınında yayın yapan Africafoot'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp 18 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.

SAKATLIK SONRASI SAHALARA DÖNDÜ

Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli sakatlık dönemini atlatan genç oyuncu, yeniden çalışmalara başladı. Ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta antrenmanlara çıkan Diouf'un, önümüzdeki yaz döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil olacağı ifade edildi.



"GELECEĞİN SADİO MANE'Sİ" OLARAK GÖSTERİLİYOR

Senegal futbolunun en önemli genç potansiyelleri arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş milli takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilme başarısı göstermişti. Diouf, ülkesinde sergilediği bu potansiyel sebebiyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak nitelendiriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.