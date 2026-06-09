Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşmaya vardı iddiası

Uzun süren sakatlığını atlatan genç oyuncunun, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin, Senegalli genç yetenek Amara Diouf'u kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
2030 YILINA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Afrika basınında yayın yapan Africafoot'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp 18 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.
SAKATLIK SONRASI SAHALARA DÖNDÜ
Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli sakatlık dönemini atlatan genç oyuncu, yeniden çalışmalara başladı. Ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta antrenmanlara çıkan Diouf'un, önümüzdeki yaz döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil olacağı ifade edildi.
"GELECEĞİN SADİO MANE'Sİ" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal futbolunun en önemli genç potansiyelleri arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş milli takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilme başarısı göstermişti. Diouf, ülkesinde sergilediği bu potansiyel sebebiyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak nitelendiriliyor.
2030 YILINA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Afrika basınında yayın yapan Africafoot'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp 18 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.
SAKATLIK SONRASI SAHALARA DÖNDÜ
Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli sakatlık dönemini atlatan genç oyuncu, yeniden çalışmalara başladı. Ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta antrenmanlara çıkan Diouf'un, önümüzdeki yaz döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil olacağı ifade edildi.
"GELECEĞİN SADİO MANE'Sİ" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal futbolunun en önemli genç potansiyelleri arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş milli takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilme başarısı göstermişti. Diouf, ülkesinde sergilediği bu potansiyel sebebiyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak nitelendiriliyor.