A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek

Yıl Final 3'üncülük maçı Şampiyon Skor 2'nci 3'üncü Skor 4'üncü 2018 Rusya 3-0 Fransa ABD 3-0 Brezilya 2019 Rusya 3-1 ABD Polonya 3-0 Brezilya 2021 Brezilya 3-1 Polonya Fransa 3-0 Slovenya 2022 Fransa 3-2 ABD Polonya 3-0 İtalya 2023 Polonya 3-1 ABD Japonya 3-2 İtalya 2024 Fransa 3-1 Japonya Polonya 3-0 Slovenya 2025 Polonya 3-0 İtalya Brezilya 3-1 Slovenya





Yarın başlayacak 8. FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecekİlk maçını yarın ABD'ye karşı oynayacak Türkiye, daha önce 2 defa katıldığı turnuvada 16'ncılıktan ötesini göremediSon şampiyon Polonya, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı olduA Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonu yarın başlayacak.Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarını karşı karşıya getiren organizasyon, erkeklerde 8. defa düzenlenecek. Üç ayaktan oluşacak VNL'e katılan 18 takım, her hafta 4'er karşılaşma oynayacak.Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.Türkiye 16'ncılıktan ötesini göremediTurnuvaya ilk kez katıldığı 2024'te 1 galibiyet, 11 mağlubiyetle 16. olan ay-yıldızlılar, katılımcı sayısının 16'dan 18'e yükseltildiği geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırayı aldı.Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye, bu sezonki ilk maçında yarın TSİ 18.00'de ABD ile karşılaşacak. ABD'ye karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kaybeden milliler, geçen yıl rakibiyle VNL'de yaptığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.Türkiye, organizasyonun ilk ayağında ABD'nin yanı sıra 13 Haziran'da 2022 ve 2024 şampiyonu Fransa, 14 Haziran'da da İtalya ve ev sahibi Kanada ile mücadele edecek.İtalyan kulübü Piacenza'nın formasıyla 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı sebebiyle ilk hafta müsabakalarında oynayamayacak.Türkiye'nin ilk etaptaki kadrosu ve organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:Kadroİlk hafta maçları için Kanada'da bulunan milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak KarahanPasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan GürbüzSmaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza LagumdzijaOrta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko MaticLiberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah HatipoğluTSİ Maç programı1. hafta (Ottawa, Kanada):Yarın:18.00 Türkiye-ABD13 Haziran02.30 Türkiye-Fransa14 Haziran02.30 Türkiye-İtalya14 Haziran21.30 Kanada-Türkiye2. hafta (Gliwice, Polonya):24 Haziran14.00 Çin-Türkiye25 Haziran21.00 Polonya-Türkiye27 Haziran21.30 Türkiye-Arjantin28 Haziran17.30 Belçika-Türkiye3. hafta (Belgrad, Sırbistan):15 Temmuz21.00 Sırbistan-Türkiye17 Temmuz17.30 Türkiye-Ukrayna18 Temmuz17.30 Türkiye-Slovenya19 Temmuz14.00 Türkiye-İranEn başarılı takım PolonyaTurnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final oynayan takımlar şöyle:NOT: Turnuva, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.