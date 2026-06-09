Gökhan İnler: 'Galatasaray ile görüşeceğiz'

Udinese, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun kalıcı transferi için harekete geçiyor.
Zaniolo'nun opsiyonunu pahalı bulan İtalyan ekibi, Galatasaray ile görüşme gerçekleştirecek.
Can Bedel'e konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, "Udinese olarak Nicolo Zaniolo ile takımda kalması konusunda her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'la bonservis pazarlığı için Türkiye'ye geleceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi de yapacağız. Galatasaray'ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
İKİ FARKLI OPSİYON
Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:
-10 milyon euro bonservis
-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.
Zaniolo'nun opsiyonunu pahalı bulan İtalyan ekibi, Galatasaray ile görüşme gerçekleştirecek.
Can Bedel'e konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, "Udinese olarak Nicolo Zaniolo ile takımda kalması konusunda her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'la bonservis pazarlığı için Türkiye'ye geleceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi de yapacağız. Galatasaray'ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
İKİ FARKLI OPSİYON
Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:
-10 milyon euro bonservis
-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.