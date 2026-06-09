Gökhan İnler: "Galatasaray ile görüşeceğiz"

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Nicolo Zaniolo'nun bonservisi için Galatasaray ile görüşeceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gökhan İnler: 'Galatasaray ile görüşeceğiz'
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Udinese, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun kalıcı transferi için harekete geçiyor.

Zaniolo'nun opsiyonunu pahalı bulan İtalyan ekibi, Galatasaray ile görüşme gerçekleştirecek.

Can Bedel'e konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, "Udinese olarak Nicolo Zaniolo ile takımda kalması konusunda her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'la bonservis pazarlığı için Türkiye'ye geleceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi de yapacağız. Galatasaray'ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

İKİ FARKLI OPSİYON

Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro bonservis
-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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