G.Saray'da Okan Buruk Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği yönetimiyle buluştu. Gerçekleşen görüşmede takımın sportif başarıları, taraftar desteğinin önemi ve gelecekte hayata geçirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
PROJELER VE KULÜP KÜLTÜRÜ KONUŞULDU
Gerçekleşen görüşmede, Galatasaray'ın elde ettiği başarılar, taraftarların kulübe sağladığı destek ve bölgede hayata geçirilebilecek muhtemel projeler masaya yatırıldı. Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş, kulübe gönül veren iş insanlarını tek çatı altında topladıklarını belirterek, Galatasaray'ın değerlerini ve kültürünü Marmaris bölgesinde en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"
Taraftarların kulübe olan bağlılığına dikkat çeken Teknik Direktör Okan Buruk ise bu desteğin takım üzerindeki etkisini vurguladı. Buruk, taraftarların her koşulda takıma verdiği desteğin ve gösterdikleri sevginin kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
Karşılıklı istişarelerin yapıldığı buluşma, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
PROJELER VE KULÜP KÜLTÜRÜ KONUŞULDU
Gerçekleşen görüşmede, Galatasaray'ın elde ettiği başarılar, taraftarların kulübe sağladığı destek ve bölgede hayata geçirilebilecek muhtemel projeler masaya yatırıldı. Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş, kulübe gönül veren iş insanlarını tek çatı altında topladıklarını belirterek, Galatasaray'ın değerlerini ve kültürünü Marmaris bölgesinde en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"
Taraftarların kulübe olan bağlılığına dikkat çeken Teknik Direktör Okan Buruk ise bu desteğin takım üzerindeki etkisini vurguladı. Buruk, taraftarların her koşulda takıma verdiği desteğin ve gösterdikleri sevginin kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
Karşılıklı istişarelerin yapıldığı buluşma, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.