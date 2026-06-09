G.Saray'da Okan Buruk Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya gelerek taraftar desteğini ve yeni projeleri değerlendirdi.

calendar 09 Haziran 2026 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
G.Saray'da Okan Buruk Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya geldi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği yönetimiyle buluştu. Gerçekleşen görüşmede takımın sportif başarıları, taraftar desteğinin önemi ve gelecekte hayata geçirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

PROJELER VE KULÜP KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

Gerçekleşen görüşmede, Galatasaray'ın elde ettiği başarılar, taraftarların kulübe sağladığı destek ve bölgede hayata geçirilebilecek muhtemel projeler masaya yatırıldı. Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş, kulübe gönül veren iş insanlarını tek çatı altında topladıklarını belirterek, Galatasaray'ın değerlerini ve kültürünü Marmaris bölgesinde en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

Taraftarların kulübe olan bağlılığına dikkat çeken Teknik Direktör Okan Buruk ise bu desteğin takım üzerindeki etkisini vurguladı. Buruk, taraftarların her koşulda takıma verdiği desteğin ve gösterdikleri sevginin kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Karşılıklı istişarelerin yapıldığı buluşma, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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