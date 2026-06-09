Trabzonspor, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı

Trabzonspor'un yerli transferlerinden Melih Kabasakal, Trabzonspor ile anlaşma sağlamıştı.



Bordo Mavili kulübün geçtiğimiz sezon görüşse de transfer etmediği Melih Kabasakal, transferi sezon sonuna bırakılmıştı. Trabzonspor altyapısından yetişen Melih yıllar sonra Trabzonspor'a yeniden geri döndü.



61 Saat'in haberine göre; 30 yaşındaki Melih menajeriyle birlikte akşam saatlerinde Başkan Doğan'ın ofisine giderek Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı.



SAMET DE AYNI SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK



Kontratın 2+1 yıl olduğu öğrenilirken Dünya Kupası'nda olan Samet'in de aynı kontratı imzalayacağı öğrenildi.



TRABZONSPOR'DAN 2018'DE AYRILMIŞTI



Trabzonspor'dan 2018 yılında ayrılarak Erokspor'a giden Melih, ardından İstanbulspor, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep FK formaları giydi.



Melih, geçen sezon 27 Süper Lig maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı.



