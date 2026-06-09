Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 20 yaşındaki Türk milli orta saha Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la masaya oturdu.

calendar 09 Haziran 2026 10:16 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 11:09
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!
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Galatasaray, transferdeki gözdesi için ilk resmî teklifini yaptı. Sporx YouTube kanalında Evren Göz'ün Can Uzun ile ilgili transfer gelişmesini aktarmasının ardından, sarı-kırmızılılar resmi hamlede bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un, büyük bir yatırım olarak gördüğü Can Uzun'u yabancı kontenjanını etkilemeyecek olması sebebiyle çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Can Uzun için Bundesliga ekibine 35 milyon Euro'luk ilk teklifini iletti.

Almanlar, 20 yaşındaki yıldız için kontratındaki 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep etse de Galatasaray bir anlamda pazarlık ateşini de yakmış oldu.

FRANKFURT'A YENİ TEKLİF GİDECEK

Can Uzun'un ailesi ile sürekli temas halinde olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da transfer için araya girmiş durumda...

50 milyon Euro beklentisi olan Frankfurt ise fiyatın yükseltilmesini bekliyor.

Can'ın Galatasaray'a 'evet' demesi halinde sarı kırmızılılar milli oyuncu için bonuslarla birlikte Frankfurt'a yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılılar bir anlamda Almanları masaya çekmeye çalışacak.

ÜÇ AVRUPA DEVİ DAHA TAKİPTE

20 yaşındaki yetenekli Türk milli oyuncu ile Aston Villa, Milan ve Napoli de ilgileniyor.

GELECEĞE YATIRIM

Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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