Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!

Galatasaray, transferdeki gözdesi için ilk resmî teklifini yaptı. Sporx YouTube kanalında Evren Göz'ün Can Uzun ile ilgili transfer gelişmesini aktarmasının ardından, sarı-kırmızılılar resmi hamlede bulundu.
Teknik direktör Okan Buruk'un, büyük bir yatırım olarak gördüğü Can Uzun'u yabancı kontenjanını etkilemeyecek olması sebebiyle çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Can Uzun için Bundesliga ekibine 35 milyon Euro'luk ilk teklifini iletti.
Almanlar, 20 yaşındaki yıldız için kontratındaki 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep etse de Galatasaray bir anlamda pazarlık ateşini de yakmış oldu.
FRANKFURT'A YENİ TEKLİF GİDECEK
Can Uzun'un ailesi ile sürekli temas halinde olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da transfer için araya girmiş durumda...
50 milyon Euro beklentisi olan Frankfurt ise fiyatın yükseltilmesini bekliyor.
Can'ın Galatasaray'a 'evet' demesi halinde sarı kırmızılılar milli oyuncu için bonuslarla birlikte Frankfurt'a yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılılar bir anlamda Almanları masaya çekmeye çalışacak.
ÜÇ AVRUPA DEVİ DAHA TAKİPTE
20 yaşındaki yetenekli Türk milli oyuncu ile Aston Villa, Milan ve Napoli de ilgileniyor.
GELECEĞE YATIRIM
Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, büyük bir yatırım olarak gördüğü Can Uzun'u yabancı kontenjanını etkilemeyecek olması sebebiyle çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Can Uzun için Bundesliga ekibine 35 milyon Euro'luk ilk teklifini iletti.
Almanlar, 20 yaşındaki yıldız için kontratındaki 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep etse de Galatasaray bir anlamda pazarlık ateşini de yakmış oldu.
FRANKFURT'A YENİ TEKLİF GİDECEK
Can Uzun'un ailesi ile sürekli temas halinde olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da transfer için araya girmiş durumda...
50 milyon Euro beklentisi olan Frankfurt ise fiyatın yükseltilmesini bekliyor.
Can'ın Galatasaray'a 'evet' demesi halinde sarı kırmızılılar milli oyuncu için bonuslarla birlikte Frankfurt'a yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılılar bir anlamda Almanları masaya çekmeye çalışacak.
ÜÇ AVRUPA DEVİ DAHA TAKİPTE
20 yaşındaki yetenekli Türk milli oyuncu ile Aston Villa, Milan ve Napoli de ilgileniyor.
GELECEĞE YATIRIM
Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.