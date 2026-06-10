Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Sidiki Cherif ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu için son olarak tam 6 kulübün birden devreye girdiği öğrenildi.



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



AVRUPADAN TALİPLER VAR



Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Genç oyuncunun özellikle Fransa ve İspanya'dan birçok takım tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.



Fransa Ligue 1'den 4, La Liga'dan ise 2 kulübün Cherif için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu kulüplerin genç golcüyü kadrolarına katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.



YÖNETİM KARARINI VERMEDİ



Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği aktarıldı.

Sidiki Cherif'in performansının teknik heyet tarafından da yakından değerlendirildiği kaydedildi.

Genç forvetin gelişimi ve potansiyeli nedeniyle kulüp içinde farklı görüşlerin bulunduğu ifade ediliyor.



SON KARAR AYKUT KOCAMAN'DAN



Oyuncunun geleceği konusunda son kararı, teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın vereceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin, Cherif için gelecek teklifleri de bu karara göre değerlendireceği öğrenildi.



