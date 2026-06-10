Wilfred Ndidi'den Beşiktaş itirafı: 'Maalesef!'

Beşiktaş'ın ve Nijerya Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, bu akşam Portekiz ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde konuşan Nijerya kaptanı, siyah-beyazlı ekipte birlikte forma giydiği Tiago Djaló ve Jota Silva hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



"PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA OLMAYI HAK EDİYORLAR"



Takım arkadaşlarına övgüler yağdıran Ndidi, şu ifadeleri kullandı:



"Tiago Djalo ve Jota Silva gerçekten çok iyi oyuncular. Herhangi birine oyuncu önerme yetkim ya da haddim yok tabii ki ama bu Portekizli gençler çok kaliteli. Çok çalışıyorlar, sahadaki agresiflikleri üst düzeyde ve antrenmanlarda inanılmaz bir gayret gösteriyorlar. Kesinlikle Portekiz Milli Takımı'nda şans bulmayı hak ediyorlar."



"BU SEZON HİÇBİR ŞAMPİYONLUK KAZANAMADIK"



Beşiktaş'ın geride kalan sezon performansına da değinen deneyimli futbolcu, beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.



Ndidi, konuyla ilgili açıklamasında:



"Maalesef kulübümüz bu yıl hiçbir şampiyonluk kazanamadı. Sezon boyunca istediğimiz gibi rekabetçi bir yapı ortaya koyamadık ve hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık." ifadelerini kullandı.



