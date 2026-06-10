Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda Joan Amigo Boada ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Amigo Boada ile yollarını ayırdı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda Joan Amigo Boada ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, oyunculardan Joan Amigo Boada ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Hentbol Takımımızda 2023-2024 sezonu başından itibaren oyuncu olarak formamızı terleten Joan Amigo Boada ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Joan Amigo Boada'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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