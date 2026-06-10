Manisa FK'da Cissokho Batman Petrolspor'a gitti

Manisa FK oyuncusu Cissokho, Batman Petrolspor ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 16:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da Cissokho Batman Petrolspor'a gitti
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho, Batman Petrolspor'la anlaşma sağladı. Ay sonunda Manisa FK ile bitecek sözleşmesini yenilememe kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Batman Betrolspor'un yolunu tuttu. Cissokho'nın 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor'la 450 bin euro karşılığında anlaştığı kaydedildi. Geride kalan sezonda Manisa FK ile 34 maça çıkan Senegalli 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Manisa FK'da 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde altyapıya alınan Cissokho 3,5 sezondur takımda forma giyiyordu.
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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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