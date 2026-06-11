Milli Takım'da Kenan Yıldız sevinci

Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milliler, ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.



Kritik maç öncesinde sakat oyuncularımızdan müjdeli haberler geliyor. A Milli Takımımız ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, sakatlığını tam anlamıyla atlatmak üzere...



Genç yıldız uzun bir aradan sonra ilk kez koşulara başladı. Avustralya maçına yetişme ihtimali her zamankinden daha da yüksek. 21 yaşındaki hücum oyuncusunun çalışmalara başlaması teknik direktör Vincenzo Montella'yı da bir hayli mutlu etti. Montella'nın Avustralya maçında hücum planlarını Kenan Yıldız üzerine kurduğu ve rakip savunmayı gafil avlamak için onunla ilgili setler belirlediği gelen haberler arasında.



İtalyan teknik direktörün, Dünya Kupası'ndaki en önemli silahlarından biri olan Kenan Yıldız, ay-yıldızlı forma altında son dönemde başarılı maçlar çıkardı.



