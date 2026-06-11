Trabzonspor'da Tsygankov'da mutlu son!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, Girona forması giyen 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, oyuncuyla anlaşma sağladığı ve kulübüyle yürüttüğü bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldiği belirtildi.
Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo hamleleriyle transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirmek üzere harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan Karadeniz ekibi, rotasını İspanya'ya çevirerek La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov transferinde büyük bir mesafe kat etti.
AJAX'IN İLGİSİNE RAĞMEN TRABZONSPOR'U SEÇTİ
Ukraynalı yıldız oyuncu için Hollanda temsilcisi Ajax'ın da devrede olduğu, ancak Tsygankov'un Trabzonspor'un sunduğu projeye daha sıcak baktığı ifade edildi. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlarken, İspanyol kulübü Girona ile yürütülen bonservis pazarlıklarında son viraja girildi.
GIRONA AYRILIĞA ONAY VERDİ
La Liga'ya veda eden Girona'nın, kulüple olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların da çözüme kavuşmasının ardından, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Hücum hattına doğrudan katkı yapması beklenen Viktor Tsygankov, geride bıraktığımız sezon Girona formasıyla toplam 34 resmi karşılaşmada görev aldı. Ukraynalı oyuncu, bu mücadelelerde rakip fileleri 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 gol pası vererek sezonu noktaladı.
Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo hamleleriyle transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirmek üzere harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan Karadeniz ekibi, rotasını İspanya'ya çevirerek La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov transferinde büyük bir mesafe kat etti.
AJAX'IN İLGİSİNE RAĞMEN TRABZONSPOR'U SEÇTİ
Ukraynalı yıldız oyuncu için Hollanda temsilcisi Ajax'ın da devrede olduğu, ancak Tsygankov'un Trabzonspor'un sunduğu projeye daha sıcak baktığı ifade edildi. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlarken, İspanyol kulübü Girona ile yürütülen bonservis pazarlıklarında son viraja girildi.
GIRONA AYRILIĞA ONAY VERDİ
La Liga'ya veda eden Girona'nın, kulüple olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların da çözüme kavuşmasının ardından, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Hücum hattına doğrudan katkı yapması beklenen Viktor Tsygankov, geride bıraktığımız sezon Girona formasıyla toplam 34 resmi karşılaşmada görev aldı. Ukraynalı oyuncu, bu mücadelelerde rakip fileleri 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 gol pası vererek sezonu noktaladı.