Trabzonspor'da Tsygankov'da mutlu son!

Trabzonspor, Ajax'ın da devrede olduğu Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov transferinde mutlu sona çok yakın.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Tsygankov'da mutlu son!
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Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, Girona forması giyen 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, oyuncuyla anlaşma sağladığı ve kulübüyle yürüttüğü bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldiği belirtildi.



Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo hamleleriyle transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirmek üzere harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan Karadeniz ekibi, rotasını İspanya'ya çevirerek La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov transferinde büyük bir mesafe kat etti.

AJAX'IN İLGİSİNE RAĞMEN TRABZONSPOR'U SEÇTİ

Ukraynalı yıldız oyuncu için Hollanda temsilcisi Ajax'ın da devrede olduğu, ancak Tsygankov'un Trabzonspor'un sunduğu projeye daha sıcak baktığı ifade edildi. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlarken, İspanyol kulübü Girona ile yürütülen bonservis pazarlıklarında son viraja girildi.

GIRONA AYRILIĞA ONAY VERDİ

La Liga'ya veda eden Girona'nın, kulüple olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların da çözüme kavuşmasının ardından, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Hücum hattına doğrudan katkı yapması beklenen Viktor Tsygankov, geride bıraktığımız sezon Girona formasıyla toplam 34 resmi karşılaşmada görev aldı. Ukraynalı oyuncu, bu mücadelelerde rakip fileleri 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 gol pası vererek sezonu noktaladı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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