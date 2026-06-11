Jhon Duran, Mauro Icardi'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran'ın yıllık 5 milyon euroya gelmeye hazır olduğu belirtilirken, Başkan Dursun Özbek transfer için Icardi'den gelecek yanıtı beklediklerini açıkladı.
Galatasaray'da ikinci forvet transferi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu durumun temel nedeni olarak Mauro Icardi'nin sözleşme durumunun henüz netlik kazanmaması gösteriliyor.
JHON DURAN GELMEYE HAZIR
İkinci forvet arayışları kapsamında gündeme gelen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran'ın, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Jhon Duran'ın yıllık 5 milyon euro ücret karşılığında takıma katılmaya hazır olduğunu bildirdiği aktarıldı.
DURSUN ÖZBEK'TEN NET MESAJ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise transfer sürecinde önceliği Mauro Icardi'ye vermiş durumda. Yıllık 5 milyon euro ücret önerilen Icardi'den gelecek cevabı bekleyen Özbek'in, Jhon Duran ihtimaline rağmen bekleme kararı aldığı belirtildi. Başkan Özbek'in: "O konu netleşmeden hareket etmeyeceğiz." diyerek transferdeki yol haritasını net bir şekilde belirlediği kaydedildi.
Galatasaray'da ikinci forvet transferi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu durumun temel nedeni olarak Mauro Icardi'nin sözleşme durumunun henüz netlik kazanmaması gösteriliyor.
JHON DURAN GELMEYE HAZIR
İkinci forvet arayışları kapsamında gündeme gelen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran'ın, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Jhon Duran'ın yıllık 5 milyon euro ücret karşılığında takıma katılmaya hazır olduğunu bildirdiği aktarıldı.
DURSUN ÖZBEK'TEN NET MESAJ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise transfer sürecinde önceliği Mauro Icardi'ye vermiş durumda. Yıllık 5 milyon euro ücret önerilen Icardi'den gelecek cevabı bekleyen Özbek'in, Jhon Duran ihtimaline rağmen bekleme kararı aldığı belirtildi. Başkan Özbek'in: "O konu netleşmeden hareket etmeyeceğiz." diyerek transferdeki yol haritasını net bir şekilde belirlediği kaydedildi.