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Turnuvaya SADECE KALDI!

FIFA'dan Haiti formasına yasak!

FIFA, Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü çıkacak Haiti'nin formasında siyasi unsur buldu. Haiti'nin ilk maçına sayılı günler kala forma değiştirildi.

calendar 11 Haziran 2026 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan Haiti formasına yasak!
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Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü İskoçya karşısında çıkacak Haiti, ilk maçına günler kala formasını değiştirmek zorunda kaldı.

FIFA, Haiti'nin Dünya Kupası için hazırlanan formasında siyasi unsur buldu. Bu gelişmenin ardından Haiti'nin formaları değişti.

FIFA kuralları, forma ve ekipmanların üzerinde, "Siyasi, dini veya kişisel mesajlar ya da sloganlar"ın yer almasına izin vermiyor.

*FIFA'nın Haiti'nin formasında bulduğu siyasi unsurun, 1803'te gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığını kazandığı Vertieres Savaşı'nı tasvir eden bir resimle ilgili olduğu belirtildi.


FORMA ÜRETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

FIFA'nın Haiti formasıyla ilgili kararının ardından Güney Afrikalı forma üreticisi Saeta'dan açıklama geldi.

Saeta'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Haiti Futbol Federasyonu ile yakın iş birliği içinde çalışarak, süreç boyunca hedefimiz Haiti halkının gururunu, direncini ve ruhunu kutlayan bir forma yaratmaktı.

Birkaç ay boyunca çeşitli konseptler geliştirildi ve ardından FIFA'nın standart onay sürecine sunuldu. Saeta tarafından sunulan nihai tasarım, Haiti'nin geleceğine katkıda bulunan erkek ve kadınlara bir övgü niteliğindeydi ve siyasi bir mesaj içermiyordu.

İnceleme sürecinde FIFA, bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekilde yorumlanabileceğine kadar verdi ve nihayetinde tasarımda değişiklik yapılmasını talep etti.

Bu yorum bizim niyetimizden farklı olsa da, Saeta süreci saygıyla karşıladı ve FIFA tarafından iletilen gereklilikleri uyguladı.

Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Haiti futbolu için bu tarihi ana katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve takıma, Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz."

HAZIRLIK MAÇLARINDA ESKİ FORMAYI GİYDİLER

Haiti, turnuva öncesi Yeni Zelanda ve Peru ile oynadığı hazırlık maçlarında şu anda yasaklanan formayı giymişti.

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2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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