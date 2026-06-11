Fenerbahçe'de takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra mevcut oyuncuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor. Bu doğrultuda, haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti merak konusu oldu.
SAMANDIRA'DA MESAİSİNE DEVAM EDİYOR
2025-2026 sezonunun tamamlanmasına rağmen Mert Hakan Yandaş'ın bireysel çalışmalarını aksatmadığı öğrenildi. Kulüple olan mevcut kontratı 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli futbolcu, formunu korumak adına Samandıra Tesisleri'nde her gün mesai yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.
SON KARAR YENİ TEKNİK HEYETİN
Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Antrenmanlarına devam eden deneyimli oyuncunun geleceğinin, göreve getirilecek olan yeni teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda netleşeceği öne sürüldü.
SAMANDIRA'DA MESAİSİNE DEVAM EDİYOR
2025-2026 sezonunun tamamlanmasına rağmen Mert Hakan Yandaş'ın bireysel çalışmalarını aksatmadığı öğrenildi. Kulüple olan mevcut kontratı 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli futbolcu, formunu korumak adına Samandıra Tesisleri'nde her gün mesai yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.
SON KARAR YENİ TEKNİK HEYETİN
Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Antrenmanlarına devam eden deneyimli oyuncunun geleceğinin, göreve getirilecek olan yeni teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda netleşeceği öne sürüldü.