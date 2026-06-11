Mert Hakan Yandaş'ta kritik bekleyiş! Kararı yeni hoca verecek

Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mert Hakan Yandaş, geleceğine ilişkin belirsizliğe rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli ekipte kalıp kalmayacağına, göreve başlayacak yeni teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Mert Hakan Yandaş'ta kritik bekleyiş! Kararı yeni hoca verecek
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Fenerbahçe'de takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra mevcut oyuncuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor. Bu doğrultuda, haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti merak konusu oldu.



SAMANDIRA'DA MESAİSİNE DEVAM EDİYOR

2025-2026 sezonunun tamamlanmasına rağmen Mert Hakan Yandaş'ın bireysel çalışmalarını aksatmadığı öğrenildi. Kulüple olan mevcut kontratı 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli futbolcu, formunu korumak adına Samandıra Tesisleri'nde her gün mesai yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.



SON KARAR YENİ TEKNİK HEYETİN

Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Antrenmanlarına devam eden deneyimli oyuncunun geleceğinin, göreve getirilecek olan yeni teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda netleşeceği öne sürüldü.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
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15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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