Ankaragücü'nde yeni dönem

ALİ PALABIYIK İDARİ KONULARDA SÖZ SAHİBİ OLACAK

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevinde değişime gidildi. Kulüp, görevden ayrılan Cengiz Paça'nın yerine bu pozisyon için eski FIFA hakemlerinden Ali Palabıyık ile anlaşma sağladı.TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü kulübünde altyapı koordinatörlüğü koltuğunda görev değişimi yaşandı. Kulüpte bu görevi yürüten Cengiz Paça'nın ayrılığının ardından, boşalan pozisyon için eski FIFA hakemi Ali Palabıyık ile el sıkışıldı.Yeni dönemde altyapı koordinatörü olarak görev yapacak olan Ali Palabıyık'ın, daha çok idari konularda sorumluluk üstleneceği belirtildi. Bu planlama doğrultusunda, altyapıdaki sportif ve teknik işlerin yürütülmesi amacıyla Palabıyık'ın yanına ikinci bir ismin daha görevlendirileceği açıklandı.