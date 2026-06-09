RB Leipzig, Oulai için teklifini yaptı!

Trabzonspor'un gelecek vadeden oyuncularından Christ Oulai için Almanya'dan ciddi bir teklif geldiği iddia edildi.
Geçen sezon Göztepe'den Romulo'yu 20 milyon Euro'ya kadrosuna katan Leipzig'in, bu kez bordo-mavili ekibin orta saha oyuncusu Christ Oulai için devreye girdiği öne sürüldü.
TEKLİF 25 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Alman ekibinin Trabzonspor'a Oulai için 25 milyon Euro önerdiği belirtildi. Bu rakama ek olarak anlaşmada başarı bonuslarının da yer alabileceği ifade edildi.
Bordo-mavili yönetimin, teklif konusundaki kararını teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte vereceği kaydedildi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Christ Oulai için kış transfer döneminde Galatasaray'ın da devreye girdiği konuşulmuştu.
Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro seviyesindeki teklifinin Trabzonspor tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'un 5,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Christ Oulai, bordo-mavili formayla 31 maça çıktı.
Genç orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Oulai, Trabzonspor kariyerinde bir de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Geçen sezon Göztepe'den Romulo'yu 20 milyon Euro'ya kadrosuna katan Leipzig'in, bu kez bordo-mavili ekibin orta saha oyuncusu Christ Oulai için devreye girdiği öne sürüldü.
TEKLİF 25 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Alman ekibinin Trabzonspor'a Oulai için 25 milyon Euro önerdiği belirtildi. Bu rakama ek olarak anlaşmada başarı bonuslarının da yer alabileceği ifade edildi.
Bordo-mavili yönetimin, teklif konusundaki kararını teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte vereceği kaydedildi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Christ Oulai için kış transfer döneminde Galatasaray'ın da devreye girdiği konuşulmuştu.
Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro seviyesindeki teklifinin Trabzonspor tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'un 5,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Christ Oulai, bordo-mavili formayla 31 maça çıktı.
Genç orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Oulai, Trabzonspor kariyerinde bir de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.