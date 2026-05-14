EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den büyük gün!

Puanlarını öğrenip tercih listelerini hazırlamak isteyen on binlerce aday araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen sonuç ekranı erişime açıldı mı?

Kısa, net ve parmağınızı "F5" tuşundan ayırmamanızı sağlayacak o kritik cevap: Henüz hayır, EKPSS 2026 sonuçları şu dakika itibarıyla sisteme yüklenmedi ancak ÖSYM takvimine göre sonuçlar BUGÜN (14 Mayıs 2026 Perşembe) GÜN İÇERİSİNDE KESİN OLARAK AÇIKLANACAK!

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde daha önceden duyurulduğu üzere, 14 Mayıs perşembe günü EKPSS için "sonuç açıklama" tarihi olarak işaretlenmişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gözler ÖSYM'nin resmi web sitesine kilitlendi. Sonuçların kesin bir saati olmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında gün ortasında veya saat 14.00 sularında sistemin adayların erişimine açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren, ÖSYM sisteminde yaşanacak o devasa yoğunluğa hazırlıklı olun! Puanınızı en hızlı şekilde öğrenmek için yapmanız gerekenler şunlar:

Sisteme Giriş: ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Bilgiler: Ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve size özel Aday Şifrenizi girin.

Sonuç Ekranı: "2026 EKPSS Sonuçları" sekmesine tıklayarak sınav puanınızı anında görüntüleyebilirsiniz.

Önemli Not: ÖSYM, adayların adreslerine herhangi bir basılı sonuç belgesi göndermeyecek, erişim tamamen bireysel ve internet üzerinden sağlanacaktır.)

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, adayların aldığı bu puanlar tam 4 yıl boyunca geçerli olacak. Gözler sonuçlardan sonra bu kez 2026 EKPSS Tercih Kılavuzuna çevrilecek. Kamu kurumlarının engelli kadrosu açıkları ve kontenjan sayıları belirlendikten sonra, ÖSYM tarafından yine önümüzdeki dönemde bir Tercih Kılavuzu yayımlanarak takvim ilan edilecek.