Haber Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:22

EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den büyük gün!

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce engelli adayın aylardır büyük bir sabırsızlıkla beklediği o tarihi gün nihayet geldi çattı! 19 Nisan 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) sonuçları için nefesler tutuldu. Arama motorlarında sabahtan bu yana "EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden sorgulanır?" sorguları ÖSYM ve eğitim sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte memur adaylarının yüzünü güldürecek o kritik takvim ve sonuç sorgulama ekranının tüm detayları...

Puanlarını öğrenip tercih listelerini hazırlamak isteyen on binlerce aday araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen sonuç ekranı erişime açıldı mı?
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (14 MAYIS BÜYÜK GÜN)
Kısa, net ve parmağınızı "F5" tuşundan ayırmamanızı sağlayacak o kritik cevap: Henüz hayır, EKPSS 2026 sonuçları şu dakika itibarıyla sisteme yüklenmedi ancak ÖSYM takvimine göre sonuçlar BUGÜN (14 Mayıs 2026 Perşembe) GÜN İÇERİSİNDE KESİN OLARAK AÇIKLANACAK!

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde daha önceden duyurulduğu üzere, 14 Mayıs perşembe günü EKPSS için "sonuç açıklama" tarihi olarak işaretlenmişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gözler ÖSYM'nin resmi web sitesine kilitlendi. Sonuçların kesin bir saati olmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında gün ortasında veya saat 14.00 sularında sistemin adayların erişimine açılması bekleniyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Sonuçlar açıklandığı andan itibaren, ÖSYM sisteminde yaşanacak o devasa yoğunluğa hazırlıklı olun! Puanınızı en hızlı şekilde öğrenmek için yapmanız gerekenler şunlar:

Sisteme Giriş: ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Bilgiler: Ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve size özel Aday Şifrenizi girin.

Sonuç Ekranı: "2026 EKPSS Sonuçları" sekmesine tıklayarak sınav puanınızı anında görüntüleyebilirsiniz.

Önemli Not: ÖSYM, adayların adreslerine herhangi bir basılı sonuç belgesi göndermeyecek, erişim tamamen bireysel ve internet üzerinden sağlanacaktır.)


BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ: TERCİHLER NE ZAMAN?
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, adayların aldığı bu puanlar tam 4 yıl boyunca geçerli olacak. Gözler sonuçlardan sonra bu kez 2026 EKPSS Tercih Kılavuzuna çevrilecek. Kamu kurumlarının engelli kadrosu açıkları ve kontenjan sayıları belirlendikten sonra, ÖSYM tarafından yine önümüzdeki dönemde bir Tercih Kılavuzu yayımlanarak takvim ilan edilecek.

