Zenit'ten resmi Jhon Duran açıklaması!

Bonservisi Al Nassr'da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralanan Jhon Duran'dan Rusya'da sezonun son haftası öncesinde flaş bir hamle geldi.



Zenit'ten yapılan açıklamada, Kolombiyalı forvetin, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten izinli olarak ayrıldığı ve dönüş tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.



Rus kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kolombiyalı forvet ile Zenit yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.



ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI



Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın 2 gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.



PERFORMANSI



Zenit formasıyla 9 maça çıkan Kolombiyalı santrfor 2 kez fileleri havalandırdı.



