Trabzonspor, kupada finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.
Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
İlk yarısı pozisyon bakımından kısır geçen maçta devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.
Gençlerbirliği'nin golünü, 62. dakikada Erk Arda Aslankaydetti. 17 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu.
Trabzonspor, finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonunu belirleneceği maç, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
ART ARDA 3. KEZ FİNAL
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmiş oldu.
SÜPER LİG'DE DE KRİTİK BİR MAÇ VAR!
Öte yandan Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.
TRABZONSPOR, 18. KEZ FİNALDE
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 18. kez finale yükseldi.
Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale adını yazdırdı.
Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.
Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.
FATİH TEKKE İLE İKİNCİ FİNAL
Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı.
Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA MÜCADELESİ
Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.
Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.
KONYASPOR İLE İLK FİNAL
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile finalde ilk kez karşılaşacak.
Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ MAÇINA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Nijeryalı milli golcü Paul Onuachu, ilk 11'e dönerken Umut Nayir yedek soyundu.
Bordo-mavili takımda Ozan Tufan'ın yerine ise ilk 11'de Wagner Pina görev yaptı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası mücadelesine Andre Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme ve Onuachu'dan oluşan 11 ile başladı.
Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Stefan Savic, Umut Nayir, Taha Emre İnce ve Felipe Augusto ise yedek kulübesinde yer aldı.
METİN DİYADİN'DEN ROTASYON
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ini tamamen değiştirdi.
Rotasyona giden Diyadin, ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro tercih etti.
Başkent ekibinin ilk 11'ini Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan ve Furkan Ayaz Özcan oluşturdu.
Kırmızı-siyahlıların 11'inde altyapıdan 4 futbolcu yer aldı. Genç futbolcular Yiğit Hamza ve Erk Arda, A takımla ilk kez 11'de maça başladı.
Diyadin; Henry Onyekuru ve Mbaye Niang'ı, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 21 kişilik kadroya dahil etmedi.
Ligde 31 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda yine Trabzonspor ile karşılaşacak.
TRİBÜNLER DOLDU
Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine Kasımpaşa galibiyetiyle başlayarak ligde kalma umutlarını artıran Gençlerbirliği'nde taraftarlar, kupada 15 yıl sonra oynadıkları yarı final maçına ilgi gösterdi.
Eryaman Stadı'nın 20 bin kişilik tribünlerini dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.
Trabzonspor taraftarlarına kale arkasının tamamı verildi. Kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan bordo-mavili futbolseverler de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.
İki takım oyuncuları seremoniye "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.
37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finalde Konyaspor'un rakibi oldu.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
55. dakikada sağdan Muçi'nin kullandığı kornerde Nwaiwu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kat eden Erk Arda Aslan, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 17 yaşındaki Erk Arda, A takım kariyerindeki ilk golünü attı.
72. dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Muçi'nin soldan kullanılan kornerde ceza alanında Arda Çağan Çelik, topu kafayla kendi kalesine gönderdi: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun yerden pasında Onuachu'nun kale önünde yaptığı vuruşta çizgi üzerinde Arda Çağan Çelik gole engel oldu.
88. dakikada Muçi ile soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu (Dk. 83 Dele-Bashiru), Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan (Dk. 74 Tongya), Furkan Ayaz Özcan (Dk. 90+2 Cihan Çanak)
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik (Dk. 65 Ozan Tufan), Oulai (Dk. 90+8 Boran Başkan), Bouchouari, Zubkov (Dk. 65 Umut Nayir), Muçi, Nwakaeme (Dk. 65 Augusto), Onuachu
Goller: Dk. 62 Erk Arda Aslan (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 78 Arda Çağan Çelik (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur, Dk. 63 Erk Arda Aslan, Dk. 75 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+1 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+7 Dele-Bashiru (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari, Dk. 90+2 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Muçi (Trabzonspor)
Trabzonspor, 78. dakikada Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor, Ernest Muçi'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.
