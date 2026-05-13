13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Livakovic için flaş iddia: "İmkansız" denildi!

Fenerbahçe sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'i ara transfer döneminde ise Dinamo Zagreb'e göndermişti. Hırvat eldivenin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

calendar 13 Mayıs 2026 16:20 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almamıştı.

Hırvat eldivenin ara transfer döneminde Girona'yla olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Livakovic'in bundan sonraki yol haritasıyla ilgili Hırvat basını belirsizlik vurgusu yaptı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

Germanijak'ın haberine göre, Livakovic geleceğine dair görüşmeler yapmak için mecburen İstanbul'a gelecek. Hırvat eldiven burada kulüp yetkilileriyle görüşecek.

İMKANSIZ DENİLDİ

Deneyimli kalecinin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz netleşmediği ancak Dinamo Zagreb'de forma giymesinin neredeyse imkansız olduğu iddia edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
