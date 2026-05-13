Livakovic için flaş iddia: 'İmkansız' denildi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almamıştı.



Hırvat eldivenin ara transfer döneminde Girona'yla olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.



Livakovic'in bundan sonraki yol haritasıyla ilgili Hırvat basını belirsizlik vurgusu yaptı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.



Germanijak'ın haberine göre, Livakovic geleceğine dair görüşmeler yapmak için mecburen İstanbul'a gelecek. Hırvat eldiven burada kulüp yetkilileriyle görüşecek.



İMKANSIZ DENİLDİ



Deneyimli kalecinin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz netleşmediği ancak Dinamo Zagreb'de forma giymesinin neredeyse imkansız olduğu iddia edildi.



