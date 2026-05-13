Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı. Hatipoğlu, gelirlerde önemli artış yaşandığını belirtirken, kulübün dönemi 25 milyon lira karla kapattığını duyurdu.



HASILATTA YÜZDE 47'LİK ARTIŞ



Galatasaray'ın toplam hasılatının geçen döneme göre ciddi yükseliş gösterdiğini ifade eden Hatipoğlu, şu bilgileri paylaştı:



"Bu dönem 9 aylık konsolide dönemde hasılatımız yüzde 47 artış göstererek, bir önceki dönemdeki 11.7 milyardan 17.2 milyar liraya yükselmiş durumda. Takımlarımız sadece sahada şampiyon olmuyor, aynı zamanda bu sene hasılatta çok ciddi bir artışla rakiplerimizin çok önünde hasılat rakamına ulaştık."



Satış maliyetlerindeki artışın daha sınırlı kaldığını belirten Hatipoğlu, brüt kârda büyük sıçrama yaşandığını söyledi.



"Satışlarımızın maliyeti 14.9 milyar lirayla sadece yüzde 28'lik artışla bu dönem gerçekleşti. Bu dönem 2.3 milyarlık brüt kar elde edilmiştir. Bir önceki dönemde brüt kar rakamımız sadece 75 milyon liraydı. Yaklaşık 30 katlık brüt kar artışı var."



DÖNEM 25 MİLYON LİRA KARLA KAPANDI



Kulübün faaliyet zararına rağmen dönem sonunda kâr açıkladığını ifade eden Hatipoğlu, enflasyon muhasebesinin etkisine dikkat çekti.



"Bu dönem genel yönetim giderlerimiz 1 milyar, pazarlama satış dağıtım giderlerimiz 700 milyon, diğer faaliyet gelirlerimiz 493 milyon, diğer faaliyet giderlerimiz ise 2.2 milyar olarak tabloya yansıdı. Bu dönem faaliyette 1.1 milyar liralık zararla kapatıyoruz. Bir önceki dönem 1.8 milyarmış bu dönem."



"Parasal kayıp kazanç dediğimiz enflasyon muhasebesi tabloya 3.4 milyar lirayla yansıdı. Yatırım faaliyetlerinden 143 milyon, finansman gideri olarak 2.2 milyar, vergi gideri olarak 153 milyon rakam sonucunda 9 aylık dönemi toplamda 25 milyonluk karla kapatmış durumdayız."



SPONSORLUK VE MAĞAZACILIK GELİRLERİNDE BÜYÜK SIÇRAMA



Hatipoğlu, gelir kalemlerinde özellikle sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirlerinin dikkat çektiğini söyledi.



"Hasılatımızın nereden kaynaklandığını incelemek istersek; sponsorluk isim hakkı reklam gelirleri yüzde 58 artış göstererek 3.6 milyar liraya ulaştı. Loca VIP kombine bilet gelirleri bu dönem 3.5 milyar liraya ulaştı, yüzde 19 artış sağlandı."



Yayın gelirlerinin düşüş yaşadığını vurgulayan Hatipoğlu, Avrupa gelirlerindeki artışın ise Şampiyonlar Ligi performansından kaynaklandığını belirtti.



"Bizi Avrupa'nın büyük kulüplerinden ayrıştıran yayın gelirleri, buradaki gelirimiz yüzde 7 azaldı ve sadece 496 milyon TL olarak tabloya yansıdı. Mağazacılık gelirleri yüzde 36 artışla 4.4 milyar liraya, sporcu transfer ve kira gelirleri 406 milyon liraya, UEFA gelirlerimiz ise 2.75 milyar liraya ulaşarak yaklaşık yüzde 167'lik bir gelir elde edilmiş. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz başarıdan kaynaklandı."



"Diğer gelirlerimiz 1.9 milyar. Toplamda 17 milyar 273 milyonluk hasılatla bu dönemi kapattık."



SPORCU ÜCRETLERİ 6.5 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ



Maliyet kalemlerine ilişkin de detay veren Hatipoğlu, futbolcu maaşları ve bonservis giderlerinde yükseliş yaşandığını ifade etti.



"Sporcu ücretlerimiz 6.5 milyar lira. Bir önceki döneme göre yüzde 36 arttı. Amortisman itfa payı giderleri dediğimiz bonservis payları 2.6 milyar, yüzde 25'lik bir artış."



Hatipoğlu, toplam maliyetin 14.9 milyar liraya ulaştığını belirterek şu kalemleri sıraladı:



"Futbolcu kiralama giderleri 86 milyon, satılan ticari mal maliyeti 1.8 milyar, personel giderleri 499 milyon, teknik direktör ve antrenör giderlerimiz 1.06 milyar, müsabaka giderlerimiz 411 milyon, spor malzeme giderlerimiz 198 milyon, deplasman kamp giderlerimiz 362 milyon, sporcu teknik kadro menajer kira diğer giderler 683 milyon, güvenlik temizlik 46, aidat ceza giderleri 77, diğer giderler 478 olmak üzere toplamda 14.9 milyarlık bir maliyet oluşmuş durumda."



VARLIKLAR 45.5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI



Kulübün bilanço yapısına ilişkin de bilgi veren Hatipoğlu, toplam varlıklarda yüzde 22 artış yaşandığını söyledi.



"Varlıklarımız bu dönemde, bir önceki 9 aylık döneme kıyasla yaklaşık yüzde 22 artışla toplamda 45.5 milyar seviyesine ulaşmış durumda. Dönen varlıklarımız yüzde 38 artarak 7.3 milyara ulaştı. Duran varlıklarımız ise 38.2 milyar lirayla yüzde 19 artış gösterdi."



"BORÇ ARTTI, SEBEBİ BONSERVİS!"



Borç kalemlerinde özellikle futbolcu transferlerinden kaynaklanan ticari yükümlülüklere dikkat çekildi.



"Yükümlülüklerimize bakarsak, bir önceki döneme yüzde 29 artarak 25.2 milyar TL rakamına ulaşmış durumda. Burada en önemli kalemlerden bir tanesi ilişkili olmayan ticari borçlar 5.7 milyardan 11.2 milyara çıktı. Buradaki sebep bonservisiyle aramıza katılan oyuncularla ilgili rakam."



TOPLAM BORÇ RAKAMI 29.4 MİLYAR TL



İbrahim Hatipoğlu ayrıca "Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 24'lük azalışla 4.2 milyar TL oldu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak yüzde 18'lik TL bazında bir artış yaşamış." ifadelerini kullandı.





"HAZİRAN 2025'TEN BU YANA 95.3 MİLYON €"



Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "1 Haziran 2025'ten bugüne kadar 95.3 milyon Euro toplam gelir elde edilmiştir sponsorluklardan. Stadyum ismi 9.2 milyon Euro, sportif forma nakit olarak 31.2 milyon Euro, barter olarak 4.3 milyon Euro, diğer sportif sponsorluklar nakit olarak 20 milyon Euro, barter olarak 5.7 milyon Euro, kulüp sponsorlukları 7.7 milyon Euro, barter 3.8 milyon Euro. Lisansiye 8.2 milyon Euro, led reklam gelirleri 4.7 milyon Euro." dedi.



"10 SENEDE 7 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜM"



Niyazi Yelkencioğlu ayrıca "Son iki senedir sponsorluk konusunda en büyük desteği Abdullah Kavukcu'dan aldım. Ona teşekkür ederim. Benle beraber 24 ferdi Galatasaray Lisesi'nde okumuş bir aileden gelmekteyim. 30 senedir kulübün içindeyim, 10 senedir yöneticiyim. 10 senede 7 şampiyonluk gördüm. Galatasaray tarihinde üçüncü, dördüncü, beşinci yıldızı gören tek kişiyim. 4 sene önce beni yönetime alarak bu gururu ve mutluluğu yaşatan Sayın Başkanımıza, takımımızı 4 senedir şampiyon yapan Okan Hocama teşekkür ediyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.



