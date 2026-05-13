Philadelphia 76ers, Daryl Morey ile yollarını ayırdı

Philadelphia 76ers, basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre takım sahipleri Josh Harris ve David Blitzer, salı günü Morey ile bir görüşme gerçekleştirdi ve taraflar karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı.



Öte yandan başantrenör Nick Nurse'ün görevine devam edeceği belirtildi. Nurse böylece organizasyondaki dördüncü sezonuna hazırlanacak.



Tecrübeli çalıştırıcı, Philadelphia kariyerinde şu ana kadar 116 galibiyet ve 130 mağlubiyetlik derece elde etti. Takım bu sezonu ise 45-37 ile tamamladı.



Nurse daha önce Toronto Raptors ile geçirdiği beş yıllık dönemde franchise tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



Eski Golden State Warriors yöneticisi Bob Myers, geçici süreçte organizasyonun basketbol operasyonlarını yönetecek ve Morey'nin yerine gelecek ismi belirleme sürecini yönetecek.



76ers sahibi Josh Harris yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Daryl'e hem profesyonel hem de kişisel olarak büyük saygı duyuyorum. Son altı yıldaki katkıları için minnettarım."



"Daryl ile yaptığımız görüşmenin ardından yeni bir başlangıcın zamanı geldiğine karar verdik. Bob Myers'ın dört NBA şampiyonluğu inşa etmiş biri olarak bu süreçte organizasyonumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."



Morey, 2020 yılında Houston Rockets'taki 13 yıllık görev süresinin ardından Philadelphia'ya katılmıştı.



Görev süresi boyunca Sixers, 270 galibiyet ve 212 mağlubiyetlik derece elde ederken Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe gibi önemli parçaları kadroya kazandırdı.



Ancak Philadelphia, Morey döneminde hiçbir zaman Doğu Konferansı yarı finalinin ötesine geçemedi.



