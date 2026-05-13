Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan belli olacak.
Yeni sezonda Brezilyalı eldiven Ederson ile devam edilmesi beklenmezken, Aziz Yıldırım cephesinin dünyaca ünlü file bekçisini gündemine aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ile ilgileniyor. Yıldırım ve ekibinin, yeni sezonda kaleyi deneyimli eldivene vermek istediği öne sürüldü.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Daha önce adı ayrılık dedikodularında geçen Martinez'in bu yaz İngiliz ekibiyle vedalaşabileceği konuşuluyor.
Aziz Yıldırım, 2024 yılında kaybettiği seçim öncesinde de deneyimli file bekçisi ile görüşmeler yapmıştı. Ancak seçimi kazanamayınca transfer gerçekleşmemişti. Efsane başkanın ekibinde yer alan isimlerin, bu transfer için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında.
PERFORMANSI
Bu sezon 42 maçta görev alan Arjantinli file bekçisi, 13 maçta kalesini gole kapatırken 47 kez topu ağlarında gördü.
Fenerbahçe'de hedef Emiliano Martinez!
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan belli olacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a para yağıyor!
-
9
Mourinho'nun gözü Osimhen'de
-
8
Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
-
7
Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
-
6
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
-
5
Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
-
4
Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
-
3
Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!
-
2
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
-
1
Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 12:48 Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Tiago Djalo
- 12:32 Cagliari'nin Semih Kılıçsoy planı belli oldu!
- 12:12 Jhon Duran ve temsilcisi İstanbul'a geldi!
- 12:11 Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!
- 12:01 Fenerbahçe'de hedef Emiliano Martinez!
- 11:59 Galatasaray'dan 10 milyon Euro'luk yatırım
- 11:59 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 11:38 Galatasaray'dan Singo kararı!
- 11:20 Fenerbahçe'de 100 milyon euroluk gelir beklentisi!
- 11:05 Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş için resmi açıklama
- 10:51 Galatasaray'dan Van Dijk'a: "Bonservisini al da gel!"
- 10:48 Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi!
- 10:27 NBA'de Timberwolves'u yenen Spurs, seride 3-2 öne geçti
- 10:25 Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!
- 10:24 Beşiktaş'tan Raphael Guerreiro atağı!
- 10:11 NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti
- 10:09 Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya yakın takip!
- 10:08 Günay Güvenç'e talip çıktı
- 09:58 Mourinho'nun gözü Osimhen'de
- 09:55 Murat Şahin: "Sergen Yalçın inanmazsa bırakır!"
- 09:54 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'ye milli takım şoku!
- 09:51 Beşiktaş'ta kaleye son aday Trafford!
- 09:48 Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Wilfred Ndidi
- 09:38 Galatasaray'a imza atmanın tam 'Senesi'
- 09:27 Aziz Yıldırım'a Vincenzo Montella önerisi!
- 09:20 Galatasaray'a para yağıyor!
- 09:09 Galatasaray'da yıldızlar tatile, yedekler sahaya
- 09:08 Beşiktaş'tan Sangare seferberliği!
- 09:02 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a yeni teklif; teknik destek!
- 08:56 Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
- 08:34 Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 08:29 Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
- 08:18 Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi
- 08:10 İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası!
- 08:07 Galatasaray'ın en büyük farkı: Ali Sami Yen!
- 01:45 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
- 01:10 Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 00:59 Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
- 00:53 Quaresma: "Neymar Dünya Kupası'nda olmalı"
- 00:39 Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
- 00:30 Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
- 00:24 Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
- 00:18 2 önemli eksik: İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
- 23:50 Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
- 23:11 Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!
- 22:47 Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
- 22:44 Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya
- 22:30 Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
- 21:55 Göztepe'den kritik zafer: Seri son maça taşındı
- 21:23 Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı
- 21:23 NBA'de acı haber: Brandon Clarke, hayatını kaybetti
- 21:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Yapamaz, başaramaz diyenler oldu"
- 21:02 Roma Açık'ta 2 numaralı seribaşı Zverev'den erken veda
- 20:52 Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
- 20:22 Merve Dinçel Kavurat, Avrupa şampiyonu
- 20:14 Şamil Şahan'dan Bulgaristan'da bronz madalya
- 20:10 Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
- 20:05 Türk sporculardan Münih'te madalya yağmuru
- 19:07 Thuram: "Futboldaki ırkçılık toplumun aynasıdır"
- 18:54 Beşiktaş, libero Simay Kurt'u transfer etti
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
Yapacakları son bir iş kaldı: Wembley!
Acun Ilıcalı'dan final için açıklama
Toni Kroos: "Arda Güler 10 numara oynamalı"
Jose Mourinho: "Benfica ile sözleşme uzatmam"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27