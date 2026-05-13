Fenerbahçe'de hedef Emiliano Martinez!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan belli olacak.



Yeni sezonda Brezilyalı eldiven Ederson ile devam edilmesi beklenmezken, Aziz Yıldırım cephesinin dünyaca ünlü file bekçisini gündemine aldığı öğrenildi.



Fenerbahçe, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ile ilgileniyor. Yıldırım ve ekibinin, yeni sezonda kaleyi deneyimli eldivene vermek istediği öne sürüldü.



TAKIMDAN AYRILABİLİR



Daha önce adı ayrılık dedikodularında geçen Martinez'in bu yaz İngiliz ekibiyle vedalaşabileceği konuşuluyor.



Aziz Yıldırım, 2024 yılında kaybettiği seçim öncesinde de deneyimli file bekçisi ile görüşmeler yapmıştı. Ancak seçimi kazanamayınca transfer gerçekleşmemişti. Efsane başkanın ekibinde yer alan isimlerin, bu transfer için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında.



PERFORMANSI



Bu sezon 42 maçta görev alan Arjantinli file bekçisi, 13 maçta kalesini gole kapatırken 47 kez topu ağlarında gördü.



