13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Fenerbahçe'de hedef Emiliano Martinez!

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'i gündemine aldı.

calendar 13 Mayıs 2026 12:01 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 12:15
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan belli olacak.

Yeni sezonda Brezilyalı eldiven Ederson ile devam edilmesi beklenmezken, Aziz Yıldırım cephesinin dünyaca ünlü file bekçisini gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ile ilgileniyor. Yıldırım ve ekibinin, yeni sezonda kaleyi deneyimli eldivene vermek istediği öne sürüldü.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Daha önce adı ayrılık dedikodularında geçen Martinez'in bu yaz İngiliz ekibiyle vedalaşabileceği konuşuluyor.

Aziz Yıldırım, 2024 yılında kaybettiği seçim öncesinde de deneyimli file bekçisi ile görüşmeler yapmıştı. Ancak seçimi kazanamayınca transfer gerçekleşmemişti. Efsane başkanın ekibinde yer alan isimlerin, bu transfer için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon 42 maçta görev alan Arjantinli file bekçisi, 13 maçta kalesini gole kapatırken 47 kez topu ağlarında gördü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
