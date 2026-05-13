Galatasaray'dan 10 milyon Euro'luk yatırım

Mario Lemina'nın eylül ayında 33 yaşına girecek olması, Lucas Torreira'nın da 30 yaşına gelmesi nedeniyle orta sahaya taze kan arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Orta sahayı gençleştirme operasyonu için Galatasaray'ın hedeflediği ismin Ngal'ayel Mukau olduğu belirtildi.
Milliyet'teki haberde sarı-kırmızılıların, Demokratik Kongolu ön libero için görüşmelere başladığı aktarıldı.
10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Lille ile bu sezon 41 maça çıkan Ngal'ayel Mukau'yu yatırım olarak gören Galatasaray'ın 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Fransız ekibini ise 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
LILLE 5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Lille, Ngal'ayel Mukau'yu 2024-25 sezonu başında Mechelen'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Fransız ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu bu sezon toplam 2238 dakika sahada kaldı ve 2 gollük skor katkısı verdi.
