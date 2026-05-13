13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Galatasaray'dan 10 milyon Euro'luk yatırım

Mario Lemina'nın ilerleyen yaşına karşın orta sahaya genç ve potansiyelli bir isim arayan Galatasaray'ın gündemine Ngal'ayel Mukau girdi.

calendar 13 Mayıs 2026 11:59
Galatasaray'dan 10 milyon Euro'luk yatırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mario Lemina'nın eylül ayında 33 yaşına girecek olması, Lucas Torreira'nın da 30 yaşına gelmesi nedeniyle orta sahaya taze kan arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Orta sahayı gençleştirme operasyonu için Galatasaray'ın hedeflediği ismin Ngal'ayel Mukau olduğu belirtildi.

Milliyet'teki haberde sarı-kırmızılıların, Demokratik Kongolu ön libero için görüşmelere başladığı aktarıldı.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Lille ile bu sezon 41 maça çıkan Ngal'ayel Mukau'yu yatırım olarak gören Galatasaray'ın 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Fransız ekibini ise 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

LILLE 5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Lille, Ngal'ayel Mukau'yu 2024-25 sezonu başında Mechelen'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Fransız ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu bu sezon toplam 2238 dakika sahada kaldı ve 2 gollük skor katkısı verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.