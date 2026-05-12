Toni Kroos: 'Arda Güler 10 numara oynamalı'

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, İspanyol deviyle ilgili dğeerlendirmelerde bulundu.



Kroos, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuştu ve Arda Güler'in kaleye yakın oynaması gerektiğini dile getirdi.



Arda Güler için, "Geleceğin oyuncusu." diyen Toni Kroos, "Arda Güler bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.



