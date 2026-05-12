12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Toni Kroos: "Arda Güler 10 numara oynamalı"

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, milli futbolcumuz Arda Güler'in 10 numarada ve kaleye daha yakın oynaması gerektiğini söyledi.

calendar 12 Mayıs 2026 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, İspanyol deviyle ilgili dğeerlendirmelerde bulundu.

Kroos, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuştu ve Arda Güler'in kaleye yakın oynaması gerektiğini dile getirdi.

Arda Güler için, "Geleceğin oyuncusu." diyen Toni Kroos, "Arda Güler bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
