11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Beşiktaş'ta büyük kaos kapıda!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam ediyor ancak gelecek sezon iç saha maçları kolay olmayacak. En ufak bir olumsuzlukta yönetim ve efsane isim hedefte kalır.

calendar 12 Mayıs 2026 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 08:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta büyük kaos kapıda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yeni sezona yönelik beklentilerde en büyük soru işareti teknik direktör Sergen Yalçın…

İÇ SAHA KOLAY GEÇMEYECEK

Efsane ismi tribünler istemiyor. Başkan Serdal Adalı ise 'istikrar' adına ve takımı toparlayacak en uygun isim gördüğü için Sergen Hoca'ya destek veriyor. Yönetimden bazı isimler değişim taraftarı olsa bile. Trabzonspor maçı sonrası istifaya hazır olduğunu belirten ancak başkan Adalı tarafından ikna edilen Sergen Yalçın'ın kalması sıkıntıları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Çünkü iç sahadaki hiçbir maç kolay geçmeyecek.

Siyah beyazlılarda yönetim ve teknik ekibin hedef olmaması adına Tüpraş'ta en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması gerekiyor. Her ne kadar Sergen Yalçın taraftardan 'sabır' istese de siyah beyazlılar da o sabrın kalmadığı aşikar.

SERDAL ADALI'NIN DÜŞÜNCESİ

Bu kara tabloyu gören bazı yöneticiler de değişim taraftarı. Serdal Adalı'nın düşüncesi ise "Yeni ve yabancı bir teknik adam getirip macera aramaktansa bizi iyi bilen kendi evladımız ile durumu toparlamak daha doğru olacaktır. Doğru bir kadro mühendisliği ile kısa sürede toparlanma şansımız daha yüksek" şeklinde.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Bu sezonki kadro kurulumu ve devre arasındaki aşıları pek tutmayan Beşiktaş yeni sezona daha farklı hazırlanacak. Kaleciden en uca kadar değişim planında olan siyah beyazlılarda değişmeyecek en önemli figür ve lider Orkun Kökçü olacak. Beşiktaş'a gönülden bağlı olan ve bu sezonki tabloyu içine sindiremeyen futbolculardan olan kaptanın yanına başarıya aç, aidiyet duygusu olan savaşçı ve yarınlara yatırım amaçlı takviyeler düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÖZETİ

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu en güzel özetleyen istikrar verisi Ersin Destanoğlu. Son 5 sezonda 9 teknik adam değiştiren siyah beyazlılarda bu zaman diliminde değişmeyen isim ve aktif olarak görev yapan en eski oyuncu Ersin'di. Sezon sonu mukavelesi biten ve kulüp bakan Destanoğlu tüm kulvarlarda 150 maçta siyah beyazlıların kalesini korudu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.