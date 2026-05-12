12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Beşiktaş'ta ilk 11'e 6 transfer!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde doğrudan 11'de yer alabilecek 6 futbolcuyu kadroya dahil ederek, şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir ekip oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

12 Mayıs 2026 08:58
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Konyaspor'a yenilerek dört elle sarıldığı Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a da mağlup olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koltuğunu ciddi biçimde sallanmaya başladı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Taraftarlar, Konyaspor maçından sonra Yalçın'ı istifaya çağırmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında ise hem yönetim hem de Yalçın için istifa tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlılarda camianın büyük bölümü yaşanan hayal kırıklığı yüzünden Sergen Yalçın'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Yönetim kurulundaki bazı isimler de herkesin güven duyacağı, kariyerli bir teknik direktörle yeni sezona başlanması fikrini savunuyor.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Kaptan Orkun Kökçü başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcuların çok önemli bir bölümü ise Sergen Yalçın'a sahip çıkıyor. Yalçın'la çalışmaktan memnun olan oyuncular deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasına sıcak yaklaşmıyor. Başkan Serdal Adalı'nın da bu aşamada Sergen Yalçın ve ekibini görevden almaya olumlu bakmadığı aktarıldı.



İLK 11'E 6 TRANSFER

Beşiktaş'ın güncel kadrosu, Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda sezon başında ve ara transfer döneminde yeniden yapılandırıldı. Yalçın ve ekibi yeni sezon için de uzun süredir çalışıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Başkan Adalı, takımda her şeyin sil baştan olmaması için Yalçın'ın görevde kalmasının daha doğru olacağına inanıyor. Adalı, yaz transfer döneminde doğrudan 11'de yer alabilecek 6 futbolcuyu kadroya dahil ederek, şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir ekip oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
