Beşiktaş'ta ilk 11'e 6 transfer!

Konyaspor'a yenilerek dört elle sarıldığı Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a da mağlup olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koltuğunu ciddi biçimde sallanmaya başladı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Taraftarlar, Konyaspor maçından sonra Yalçın'ı istifaya çağırmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında ise hem yönetim hem de Yalçın için istifa tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlılarda camianın büyük bölümü yaşanan hayal kırıklığı yüzünden Sergen Yalçın'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Yönetim kurulundaki bazı isimler de herkesin güven duyacağı, kariyerli bir teknik direktörle yeni sezona başlanması fikrini savunuyor.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Kaptan Orkun Kökçü başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcuların çok önemli bir bölümü ise Sergen Yalçın'a sahip çıkıyor. Yalçın'la çalışmaktan memnun olan oyuncular deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasına sıcak yaklaşmıyor. Başkan Serdal Adalı'nın da bu aşamada Sergen Yalçın ve ekibini görevden almaya olumlu bakmadığı aktarıldı.
İLK 11'E 6 TRANSFER
Beşiktaş'ın güncel kadrosu, Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda sezon başında ve ara transfer döneminde yeniden yapılandırıldı. Yalçın ve ekibi yeni sezon için de uzun süredir çalışıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Başkan Adalı, takımda her şeyin sil baştan olmaması için Yalçın'ın görevde kalmasının daha doğru olacağına inanıyor. Adalı, yaz transfer döneminde doğrudan 11'de yer alabilecek 6 futbolcuyu kadroya dahil ederek, şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir ekip oluşturmanın hesaplarını yapıyor.
TARAFTARDAN TEPKİ
Taraftarlar, Konyaspor maçından sonra Yalçın'ı istifaya çağırmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında ise hem yönetim hem de Yalçın için istifa tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlılarda camianın büyük bölümü yaşanan hayal kırıklığı yüzünden Sergen Yalçın'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Yönetim kurulundaki bazı isimler de herkesin güven duyacağı, kariyerli bir teknik direktörle yeni sezona başlanması fikrini savunuyor.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Kaptan Orkun Kökçü başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcuların çok önemli bir bölümü ise Sergen Yalçın'a sahip çıkıyor. Yalçın'la çalışmaktan memnun olan oyuncular deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasına sıcak yaklaşmıyor. Başkan Serdal Adalı'nın da bu aşamada Sergen Yalçın ve ekibini görevden almaya olumlu bakmadığı aktarıldı.
İLK 11'E 6 TRANSFER
Beşiktaş'ın güncel kadrosu, Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda sezon başında ve ara transfer döneminde yeniden yapılandırıldı. Yalçın ve ekibi yeni sezon için de uzun süredir çalışıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Başkan Adalı, takımda her şeyin sil baştan olmaması için Yalçın'ın görevde kalmasının daha doğru olacağına inanıyor. Adalı, yaz transfer döneminde doğrudan 11'de yer alabilecek 6 futbolcuyu kadroya dahil ederek, şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir ekip oluşturmanın hesaplarını yapıyor.