12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood çağrısı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Marsilya'dan gözden çıkardığı Mason Greenwood için iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye çağrıda bulundu.

calendar 12 Mayıs 2026 08:48
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi Marsilya'dan Mason Greenwood...

Fenerbahçeli taraftarlar, Marsilya'nın gözden çıkardığı 24 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Greenwood için iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye çağrıda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da bu sezon 44 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 10 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Marsilya ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Greenwood, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
