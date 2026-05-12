12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Beşiktaş'ın yerli adayı: Muhammed Şengezer

Kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i yerli listesinin ilk sırasına yazdı.

calendar 12 Mayıs 2026 09:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren ve taraftarlarını kahreden Beşiktaş'ta yönetim yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok mevkide köklü değişikliklere gitmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, kaleye de mutlaka takviye yapmayı düşünüyor.

ERSİN'E VEDA İHTİMALİ

Sezon içinde inişli-çıkışlı grafik çizen ve kulüp ile olan mukavelesi haziranda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YERLİDE İLK SIRADA

Beşiktaşlı kurmaylar, RAMS Başakşehir'de forma istikrarı ile dikkat çeken ve başarılı performansının ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Muhammed Şengezer'i yerli listesinin ilk sırasına yazdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 29 yaşındaki file bekçisini kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı. Tecrübeli eldivenin turuncu-lacivertli kulüp olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Başkan Serdal Adalı'nın transfer için Başakşehir yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi.



REFLEKSLERİ GÜÇLÜ

Şengezer yakın mesafeden atılan şutlarda güçlü refleksleri ile hızlı reaksiyon verebiliyor. Çizgi üzerindeki kurtarışlarıyla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan deneyimli file bekçisi, baskı altında iken panik yapmadan topu oyuna sokabiliyor. Karşı karşıya pozisyonlarda açıyı çok iyi kapattığı için çoğu zaman rakiplere gol izni vermiyor.

MERT GÜNOK ÖRNEĞİ

Siyah-beyazlıların RAMS Başakşehir kulübüyle iyi ilişkileri bulunuyor. Beşiktaş 2021 yılının Ağustos ayında o dönem turuncu-lacivertli kulübün formasını giyen Mert Günok'u kadrosuna dahil etmişti. 36 yaşındaki file bekçisi, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmış, geçtiğimiz kış döneminde altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

2019 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Muhammed, 7 yıldır İstanbul ekibinde forma giyiyor. Başakşehir 2 sezon deneyimli eldiveni Adana Demirspor'a kiraladı.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bursaspor'un altyapısından yetişen Muhammed, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 32, Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 38 maçta Başakşehir'in kalesini korudu. 3 kulvarda kalesinde toplam 39 gol gören 29 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
