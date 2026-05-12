Okan Buruk'tan Jhon Duran'a veto!

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak devre arasında apar topar Rusya'ya gönderilen Jhon Duran gözünü yeniden Türkiye'ye dikti.
Son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar attığı da ortaya çıkmıştı. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk, Duran'ın transferine şu an çok mesafeli yaklaşıyor.
Tecrübeli hocanın hem özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansıyla nedeniyle genç golcünün transferini şu an istemediği öğrenildi.
Zenit'le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Ligi'nde sadece 6 maça çıkarken 1 gol atabildi ve beklentilerin altında kaldı.
Son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar attığı da ortaya çıkmıştı. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk, Duran'ın transferine şu an çok mesafeli yaklaşıyor.
Tecrübeli hocanın hem özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansıyla nedeniyle genç golcünün transferini şu an istemediği öğrenildi.
Zenit'le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Ligi'nde sadece 6 maça çıkarken 1 gol atabildi ve beklentilerin altında kaldı.