11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Okan Buruk'tan Jhon Duran'a veto!

Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar atan Kolombiyalı golcü hedefine ulaşamayacağa benziyor. Okan Buruk'un Kolombiyalı forvete özel yaşamı nedeniyle çok soğuk yaklaştığı belirlendi.

12 Mayıs 2026 08:11
Haber: Takvim
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak devre arasında apar topar Rusya'ya gönderilen Jhon Duran gözünü yeniden Türkiye'ye dikti.

Son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar attığı da ortaya çıkmıştı. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk, Duran'ın transferine şu an çok mesafeli yaklaşıyor.

Tecrübeli hocanın hem özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansıyla nedeniyle genç golcünün transferini şu an istemediği öğrenildi.

Zenit'le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Ligi'nde sadece 6 maça çıkarken 1 gol atabildi ve beklentilerin altında kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
