11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Fenerbahçe'de Ederson sıkıntısı!

Fenerbahçe, sözleşmesi "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan kaleci Ederson'u 10 milyon Euro'ya bile satmaya hazır. 32 yaşındaki file bekçisi ise sözleşmesi feshedilirse "2028'e kadarki 22 milyon Euro'luk ücretimi isterim" diyerek rest çekiyor.

12 Mayıs 2026 08:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Ederson sıkıntısı... 27 milyar 293 milyon TL borç var. Haziran başı itibarıyla 92 milyon Euro ödeme yapılması gerekiyor. 2026 sonuna kadar 150 milyon Euro civarında taksit ve borç ödemesi öngörülüyor. Maliye 8 milyar TL vergi borcu çıkarmış.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe bu mali tablonun ortasında bir de Ederson ile boğuşuyor. Al Hilal ve Al Nassr, Brezilyalı eldiveni transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe, sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 32 yaşındaki kaleciyi Suudi Arabistan kulüplerine 10 milyon Euro'ya bile satmaya hazır.

Ancak Ederson, "Eşime ve çocuklarıma hakaretleri, tehditleri unutamıyorum. 2028'e kadar 22 milyon Euro maaşım var. Onu da almadan kontratı feshetmem" diyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
