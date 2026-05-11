11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
0-07'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
0-06'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
0-122'
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-08'

Bursaspor'da Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da yeni sezon yapılanması kapsamında iki ayrılık birden yaşandı. Yeşil-beyazlılar, son iki sezonda kaptanlık yapan Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdı.

calendar 11 Mayıs 2026 21:28
Haber: DHA
Bursaspor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, iki sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bursaspor'da gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında iki ayrılık birden yaşandı. Şampiyonluk kupasının kaldırılmasında büyük emekleri olan takım kaptanları Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollar ayrıldı.

ZOR ZAMANLARIN LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, her iki oyuncunun da kulübün en zorlu süreçlerinde sorumluluk aldığına vurgu yapıldı. Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşma yoluyla vedalaşılırken, Musa Çağıran'ın ise sona eren sözleşmesinin yenilenmediği belirtildi.

İKİ SEZONLUK BAŞARI DOLU SÜREÇ

İki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten tecrübeli isimler, hem saha içinde hem de soyunma odasında genç oyunculara örnek oldu. Kulüp, yayımladığı teşekkür mesajında her iki kaptana da kariyerlerinin geri kalanı ve yaşantıları için başarı dileklerini iletti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
